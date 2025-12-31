Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Most kaptuk az információt: rendkívüli bejelentést tesz Orbán Viktor

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 31. 11:09
interjúFacebookbejelentés
Erre a bejelentésre senki sem számított.
Bors
A szerző cikkei

Ahogy arról a Bors beszámolt, Orbán Viktor rejtélyes üzenettel jelentkezett szerda reggel a közösségi oldalán, miszerint visszaszámlálás indul. 

Azt viszont nem árulta el, hogy ez mit is takat pontosan, most azonban rendkívüli bejetlent tett a szintén a Facebook-oldalán. 

13:00-kor élőben itt, a Facebookon. Kövessétek ti is

- írta bejegyzéséhez a miniszterelnök. 

Orbán Viktor ma délután évzáró interjút ad

 

 

