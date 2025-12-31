Most kaptuk az információt: rendkívüli bejelentést tesz Orbán Viktor

Ahogy arról a Bors beszámolt, Orbán Viktor rejtélyes üzenettel jelentkezett szerda reggel a közösségi oldalán, miszerint visszaszámlálás indul.
Azt viszont nem árulta el, hogy ez mit is takat pontosan, most azonban rendkívüli bejetlent tett a szintén a Facebook-oldalán.
13:00-kor élőben itt, a Facebookon. Kövessétek ti is
- írta bejegyzéséhez a miniszterelnök.
