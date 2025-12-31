25 év után megnyílik a titkos Jimmy-akta? Megszólalt Csepel volt rendőrkapitánya: „Ez egy nagyon buta baleset volt”

Huszonöt éve a család és a rajongók egyaránt képtelenek elfogadni az elfogadhatatlant. A „Király” halála örök téma marad, a legtöbben a mai napig magyarázatot várnak arra, vajon mi vezethetett Zámbó Jimmy halálához. Vágó Imréné Marika, akire nagy feladat hárult a baleset helyszínének biztosításában, a hot! magazinnak elmondta, hogy a valóság sokkal egyszerűbb, mégis tragikusabb.

Talán soha nem derül ki, mi vezetett valójában Zámbó Jimmy halálához

Fotó: Bánkúti Sándor / hot! magazin

Vágó Imréné Marika, Csepel volt rendőrkapitánya: „Ez egy nagyon buta baleset volt”

„Amikor egy ennyire híres ember hal meg, akkor még kevésbé szeretnénk tudomást venni arról, hogy végérvényesen itt hagyott minket” – kezdte Vágó Imréné a hot! magazinnak. „Ennyi idő után is ki lehet mondani: Jimmy volt a mi Elvisünk. Sajnos nagyon gyorsan kiderült, hogy egy végzetes hiba okozta a halálát. Csepel akkori rendőrkapitányaként hivatalból kellett kint lennem a helyszínen, ami számomra is nagyon megrázó volt, hiszen jó barátságot ápoltam a családdal. A helyszínt a kerületi rendőrök biztosították, az én feladatom az volt, hogy ez rendben és az előírások szerint történjen. Ez egy nagyon buta baleset volt…”

Csepel egykori rendőrkapitánya, Vágó Imréné Marika, ma már civil pályán mozog

Fotó: archív / hot! magazin

Zámbó Jimmy óriásit tévedett

A házban Jimmy, Edit asszony, Hulé Éva, a család barátja és a Király legkisebb gyermeke, Adrián tartózkodott; a fiú a nappaliban aludt. Baleset történt, ami végződhetett volna másképpen is, hiszen az énekes a fegyvert először Editre fogta, aki ettől nagyon megrémült. Amikor a zenész ezt látta, inkább a saját fejéhez tartotta a pisztolyt: mindenáron be akarta bizonyítani, hogy már nincs benne lőszer.

„A baleset előtt pár hónappal betörtek Jimmyékhez, aki akkor vásárolt egy önvédelmi gázpisztolyt Editnek. Tudta, hogy lassan ismét beindul a turné, és nem szerette volna, ha valami baj történik velük. Hulé Éva ezt látta meg a nappali asztalán, és megkérdezte: „Ez hogyan működik?” Jimmy állítólag azonnal rávágta, hogy majd ő megmutatja.”

Fölmentek a tragédia helyszínére, és az ablakon át elsütötte a fegyvert az utca felé; a gáz beterítette az egész szobát.

„A vallomásokból kiderül, hogy Éva megjegyezte: „Ez nagyot szól!” Erre Jimmy azt válaszolta neki: „Hát még ha hallanád az enyémet!” Ezt követően került elő az ő fegyvere is, és azzal is kilőtt egyet az ablakon. Editnek ez nagyon nem tetszett, hiszen tartott attól is, hogy a szomszédok esetleg meghallják, és értesítik a rendőrséget. Éva ezt követően lement a nappaliba, Edit és Jimmy pedig fönt maradtak. A fegyverszakértő is megerősítette, hogy valószínűleg rossz ütemben történhetett a kitárazás, a tár leesett a földre, valamint egy lőszer is, de közben a fegyver automatikusan csőre újratöltött, és így került egy lőszer a fegyverbe. Miután látta a földre esett tárat és az egy lőszert, Jimmy óriásit tévedett. Hihette azt, hogy már egyetlen lőszer sincs a fegyverben. Hogy bizonyítsa az igazát, először Editre fogta a fegyvert, majd a saját fejéhez emelte, és lőtt...”