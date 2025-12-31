25 év után megnyílik a titkos Jimmy-akta? Megszólalt Csepel volt rendőrkapitánya: „Ez egy nagyon buta baleset volt”

Huszonöt éve a család és a rajongók egyaránt képtelenek elfogadni az elfogadhatatlant. A „Király” halála örök téma marad, a legtöbben a mai napig magyarázatot várnak arra, vajon mi vezethetett Zámbó Jimmy halálához. Vágó Imréné Marika, akire nagy feladat hárult a baleset helyszínének biztosításában, a hot! magazinnak elmondta, hogy a valóság sokkal egyszerűbb, mégis tragikusabb.
„Amikor egy ennyire híres ember hal meg, akkor még kevésbé szeretnénk tudomást venni arról, hogy végérvényesen itt hagyott minket” – kezdte Vágó Imréné a hot! magazinnak. „Ennyi idő után is ki lehet mondani: Jimmy volt a mi Elvisünk. Sajnos nagyon gyorsan kiderült, hogy egy végzetes hiba okozta a halálát. Csepel akkori rendőrkapitányaként hivatalból kellett kint lennem a helyszínen, ami számomra is nagyon megrázó volt, hiszen jó barátságot ápoltam a családdal. A helyszínt a kerületi rendőrök biztosították, az én feladatom az volt, hogy ez rendben és az előírások szerint történjen. Ez egy nagyon buta baleset volt…”
A házban Jimmy, Edit asszony, Hulé Éva, a család barátja és a Király legkisebb gyermeke, Adrián tartózkodott; a fiú a nappaliban aludt. Baleset történt, ami végződhetett volna másképpen is, hiszen az énekes a fegyvert először Editre fogta, aki ettől nagyon megrémült. Amikor a zenész ezt látta, inkább a saját fejéhez tartotta a pisztolyt: mindenáron be akarta bizonyítani, hogy már nincs benne lőszer.
„A baleset előtt pár hónappal betörtek Jimmyékhez, aki akkor vásárolt egy önvédelmi gázpisztolyt Editnek. Tudta, hogy lassan ismét beindul a turné, és nem szerette volna, ha valami baj történik velük. Hulé Éva ezt látta meg a nappali asztalán, és megkérdezte: „Ez hogyan működik?” Jimmy állítólag azonnal rávágta, hogy majd ő megmutatja.”
Fölmentek a tragédia helyszínére, és az ablakon át elsütötte a fegyvert az utca felé; a gáz beterítette az egész szobát.
„A vallomásokból kiderül, hogy Éva megjegyezte: „Ez nagyot szól!” Erre Jimmy azt válaszolta neki: „Hát még ha hallanád az enyémet!” Ezt követően került elő az ő fegyvere is, és azzal is kilőtt egyet az ablakon. Editnek ez nagyon nem tetszett, hiszen tartott attól is, hogy a szomszédok esetleg meghallják, és értesítik a rendőrséget. Éva ezt követően lement a nappaliba, Edit és Jimmy pedig fönt maradtak. A fegyverszakértő is megerősítette, hogy valószínűleg rossz ütemben történhetett a kitárazás, a tár leesett a földre, valamint egy lőszer is, de közben a fegyver automatikusan csőre újratöltött, és így került egy lőszer a fegyverbe. Miután látta a földre esett tárat és az egy lőszert, Jimmy óriásit tévedett. Hihette azt, hogy már egyetlen lőszer sincs a fegyverben. Hogy bizonyítsa az igazát, először Editre fogta a fegyvert, majd a saját fejéhez emelte, és lőtt...”
A balesetnek egyetlen szemtanúja volt: a feleség. A család legkisebb tagját maga az édesapja altatta el, aki pár órával a végzetes tragédia előtt még neki zongorázott. Amikor Adrián felébredt, a házban csak Marika és Hulé Éva voltak vele.
„Hál’ Istennek, Adrián semmit nem érzékelt az egészből. Még azt is végig aludta, amikor a mentősök elvitték Jimmyt. Végig vele voltam, imádkoztam, hogy ne ébredjen fel, amíg tart a szemle, majd megrendeltem a takarítókat, hogy ne lássa azt a rengeteg vért. Közben hazaért a család, és mindenki sírt. Ekkor Adrián már fenn volt, és megkérdezte, hogy mi történt, és hol van az édesapja. Senki nem tudta, hogy mit válaszoljon. Megnyugtattam, hogy nincs nagy baj, az apja kórházba került. Rám nézett, és egy szó nélkül bement a kis szobába, ahol Jimmy hatalmas fotója volt. Leült elé, és csak annyit kérdezett: „Ugye, apa, nem haltál meg?” Nem tudtam mit mondani. Érezte, hogy baj van.”
Ezt a pillanatot nem fogom tudni elfelejteni.
A tragikus balesetet követően Schmuck Andor az elsők között érkezett meg Zámbóék otthonához. A politikusnak nagy szerepe volt abban, hogy a gyász időszaka elviselhetőbbé váljon mindenki számára.
„Andor Jimmy gyerekkori barátja volt. Miután a család magára maradt a fájdalommal, sokszor meglátogatta őket. Pár nap telt csak el, és megjelent egy kihajthatós, csillagokkal teleragasztgatott telefonnal, amit Adriánnak vitt, akit mindenki óvott az igazságtól. Azt mondta neki: „Ezzel majd tudsz beszélni az apukáddal”. Editnek és Jimmynek közös bankszámlája volt, amit a bank azonnal zárolt. Andor volt az egyik, aki anyagilag is ott volt a család mellett, míg tartott a hagyatéki eljárás.”
Zámbó Jimmy halálát követően azonnal elindultak a találgatások, és szó volt egy huszonöt évre titkosított aktáról is. Marika elárulta, hogy a pletykának van valóságalapja.
Nem tudom megcáfolni a titkosított akta létezését.
„Biztos vagyok abban, hogy volt egy operatív ellenőrzés, már csak azért is, mert engem is belekevertek az ügybe. Ez valójában egy rutineljárás, és ilyenkor mindenféle eszközzel megvizsgálják, elemzik, hogy a nyomozás rendben zajlott-e, a nyomozók nem hagytak-e figyelmen kívül valamit, a nyomozás résztvevői nem hibáztak-e. Biztos vagyok benne, hogy engem is tetőtől talpig vizsgáltak. Leellenőrizték a gyerekeket, Szebasztiánt, Zsoltot, Edit asszony első házasságában született fiát és Edit asszonyt. Összevetették a jegyzőkönyveket a cellainformációkkal. Ez lehet az úgynevezett titkos akta, és annak a tartalmát valóban csak kevesen ismerhetik. Ez az akta soha nem kerülhet a nyilvánosság elé!”
Dr. Gerencsér András látta el Hulé Éva jogi képviseletét, akit Éva nem egy alkalommal a fiának is nevezett. Az asszony sokáig készült arra, hogy könyv formában megírja a történetét, de a betegsége miatt erre már nem kerülhetett sor.
„A peres eljárással kapcsolatos iratokon túl hozzám nem került semmi. Nem is kerülhetett, hiszen Éva még életében eltartási szerződést kötött egy úriemberrel, aki a lakását és a benne lévő ingóságot is megörökölte. Sokszor mondogatta nekem is, hogy egyszer leírja a történetét és mindazt, amit látott, azonban a betegsége ebben már megakadályozta. Rajtam és azon kívül, akivel megkötötte az eltartási szerződést, senki nem maradt mellette. Az utolsó útjára is ketten kísértük” – mondta az ügyvéd.
A család barátja, Hula Éva könyvet tervezett írni a végzetes estéről, de betegsége miatt erre nem került sor.
