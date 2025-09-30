Most kaptuk: Megsérült, műteni kellett a MotoGP-világbajnokot

Sikeresen megműtötték a törött jobb kulcscsontját Jorge Martínnak, a gyorsaságimotoros-világbajnokság MotoGP kategóriája tavalyi győztesének, aki a hétvégi Japán Nagydíj sprintfutamán sérült meg.

Jorge Martín a hétvégén egy sprintfutamon sérült meg / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A 27 éves spanyol motoros csapata, az Aprilia kedden közleményben tudatta, hogy Martín már vasárnap hazautazott Spanyolországba, miután a röntgenvizsgálat során megállapították, hogy elmozdult a helyéről a csont. A tavalyi MotoGP-világbajnok csapattársával, Marco Bezzecchivel ütközött a szombati rövid távú viadalon, a bukás és a sérülés következtében pedig vasárnap nem állhatott rajthoz a nagydíjon Motegiban.

"Felépülésének időtartama a következő napokban derül ki, függően attól, hogy milyen ütemben javul az állapota az operációt követően. A szabályoknak megfelelően az Indonéz Nagydíjon senki nem áll rajthoz helyette" - áll a közleményben.

Jorge Martín nem először sérült meg

Jorge Martín csak a 20. helyet foglalja el a világbajnoki pontversenyben, mivel ebben a szezonban már tíz fordulót kellett kihagynia sérülések miatt. Egy szezon előtti bukás következtében az első három nagydíjon nem tudott részt venni, majd Katarban egy újabb esés során a bordái törtek és légmell is kialakult nála.

🙌 Martín es operado con éxito en Barcelona



Aprilia da los detalles de cómo ha ido la intervenciónhttps://t.co/bjwwgsoXBD — SoloMoto (@solomoto_es) September 30, 2025

A Japán Nagydíjon másodikként végző Márc Marquez, a Ducati spanyol versenyzője vasárnap pályafutása hetedik világbajnoki címét nyerte meg a MotoGP-ben.

Az idényből öt forduló van még hátra, a következőre a mostani hétvégén kerül sor Indonéziában.