Most kaptuk: Megsérült, műteni kellett a MotoGP-világbajnokot

Sikeresen megműtötték a törött jobb kulcscsontját Jorge Martínnak, a gyorsaságimotoros-világbajnokság MotoGP kategóriája tavalyi győztesének, aki a hétvégi Japán Nagydíj sprintfutamán sérült meg.
A 27 éves spanyol motoros csapata, az Aprilia kedden közleményben tudatta, hogy Martín már vasárnap hazautazott Spanyolországba, miután a röntgenvizsgálat során megállapították, hogy elmozdult a helyéről a csont. A tavalyi MotoGP-világbajnok csapattársával, Marco Bezzecchivel ütközött a szombati rövid távú viadalon, a bukás és a sérülés következtében pedig vasárnap nem állhatott rajthoz a nagydíjon Motegiban.
"Felépülésének időtartama a következő napokban derül ki, függően attól, hogy milyen ütemben javul az állapota az operációt követően. A szabályoknak megfelelően az Indonéz Nagydíjon senki nem áll rajthoz helyette" - áll a közleményben.
Jorge Martín csak a 20. helyet foglalja el a világbajnoki pontversenyben, mivel ebben a szezonban már tíz fordulót kellett kihagynia sérülések miatt. Egy szezon előtti bukás következtében az első három nagydíjon nem tudott részt venni, majd Katarban egy újabb esés során a bordái törtek és légmell is kialakult nála.
A Japán Nagydíjon másodikként végző Márc Marquez, a Ducati spanyol versenyzője vasárnap pályafutása hetedik világbajnoki címét nyerte meg a MotoGP-ben.
Az idényből öt forduló van még hátra, a következőre a mostani hétvégén kerül sor Indonéziában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.