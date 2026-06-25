Egy négyzetméter szabadság a város felett – miért lett az erkély 2026 egyik legértékesebb otthoni tere?

Nem véletlen, hogy az erkély az otthonfelújítási és lakberendezési trendek középpontjába került, és hogy az ide passzoló kiegészítők – elsősorban a kényelmes és dekoratív kerti bútorok – a vidaXL kínálatában is kiemelt szerepet kapnak.

Miért vált az erkély a modern otthon egyik legfontosabb részévé?

Az elmúlt évek lakhatási trendjei azt mutatják, hogy az emberek egyre tudatosabban tekintenek az otthonuk minden négyzetméterére – a kerti asztal vagy szék kiválasztása legalább olyan fontossá vált, mint a tökéletes kanapé vagy padlóburkolat megtalálása. A nagyvárosokban, ahol a saját kert sokak számára elérhetetlen luxus, az erkély szerepe különösen felértékelődött: ez ma már egy különleges átmeneti térként szolgál a lakás és a külvilág között.

Kis alapterületen is létrehozhatunk komfortos környezetet / Fotó: vidaxl.hu

Ez a néhány négyzetméter lehetőséget ad arra, hogy kapcsolatban maradjunk a természettel, élvezzük a friss levegőt, vagy egyszerűen csak kiszakadjunk a négy fal közül. Ennek jelentősége megkérdőjelezhetetlen – több kutatás is foglalkozott már azzal, hogy a mentális egészség állapota és a kültéren való tartózkodás szorosan összefügg egymással.

Egy megfelelően berendezett erkély akár a lakás egyik legkedveltebb helyiségévé is válhat – éppen azért, mert valójában a szabadban található.

Hogyan alakult át az erkély szerepe az elmúlt években?

Korábban sokan tárolóként használták ezt a területet: kerékpárok, szezonális tárgyak vagy éppen ritkán használt eszközök kaptak helyet rajta. Ma már egészen más szemlélet uralkodik.

A lakberendezési trendek egyre inkább arra ösztönzik a tulajdonosokat, hogy az erkélyt a lakótér szerves részeként kezeljék. Ennek eredményeként megjelentek itt a kültéri szőnyegek, dekorációk, hangulatvilágítások, kényelmes ülőalkalmatosságok és kompakt étkezőmegoldások.

A változás mögött nemcsak esztétikai szempontok állnak. Az emberek egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a mentális jóllétre és a kikapcsolódásra. Egy jól kialakított erkély pedig lehetőséget teremt arra, hogy akár egy hosszú munkanap után is találjunk néhány perc nyugalmat.