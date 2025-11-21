Bangó Margit dédunokájának fényűző esküvője képekben

Bangó Margit nagyon szeretett volna ott lenni imádott dédunokája, a kis Tina esküvőjén, de mint kiderült, a legendás énekesnő orvosi kezelés alatt áll, így csak távolról köszönthette az ifjú párt és a népes családot, akik Emilio és Jellinek Tina, vagyis az örömszülők esküvője óta nem gyűltek össze teljes létszámban. A Bors a nagy nap minden fontos és megható pillanatánál jelen volt Emilio lánya esküvőjén, így olvasóink első kézből értesülhettek a részletekről.
Kis Tina, Emilio lánya esküvői ruháját már azelőtt láthattuk, hogy Norbi, a vőlegény megpillanthatta benne. Az ezernyi kristállyal kirakott, hófehér, abroncsos ruha egy igazi ritkaság, amit Bangó Margit dédunokája egyenesen Dubajból hozatott. Ugyanabból a szalonból választott magának ruhát Bangó Margit unokája, vagyis a menyasszony édesanyja, Jellinek Tina is, csakúgy mint kis Tina féltestvére, a 14 éves Vivike, aki egy arany ruhakölteményben tündökölt. „Ez a ruha Dubajból származik. Én nagyon sok esküvőn énekeltem már, gyönyörű menyasszonyoknál, az elmúlt 30 évben…”
De ilyen gyönyörű ruhát még nem láttam!
„És nem azért mondom, mert a lányomról van szó. Komolyan mondom, én ilyennel még nem találkoztam. Ebből a ruhából Magyarországon ez az egy darab van” – mondta a Borsnak Emilio.
Bangó Margit házában egy hagyományos kikéréssel indultak az események: a Kossuth-díjas énekesnő dédunokájának vőlegénye a hagyományok szerint engedélyt kért Emiliótól arra, hogy feleségül vehesse gyönyörű menyasszonyát. A násznép ezután átvonult a házasságkötő terembe, ahol egy könnyfakasztó ceremónia során megköttetett a frigy. Az ifjú pár ide egy gyönyörű, aranyszínű limuzinnal érkezett, majd ugyanezzel a luxusjárművel áthajtottak a Festetics Palotába a hivatalos fotózásra. A Bors galériájában megtekinthetőek Emilio lánya esküvői képei, a családról és a násznépről. Végül egy étteremben folytatódott az este. Az ünnepi vacsora után pedig az ifjú pár azonnal a reptérre sietett és elutaztak nászútra. Bangó Margit dédunokája úgy döntött, hogy a lakodalommal nyárig várnak, hiszen azt szeretnék, ha az énekesnő is jelen lehetne a fényűzőre tervezett bulin. Addigra meg is érkezik a kisfiuk, hiszen kis Tina várandós, amit szintén az esküvőn jelentettek be.
