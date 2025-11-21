Bangó Margit dédunokájának fényűző esküvője képekben

Bangó Margit nagyon szeretett volna ott lenni imádott dédunokája, a kis Tina esküvőjén, de mint kiderült, a legendás énekesnő orvosi kezelés alatt áll, így csak távolról köszönthette az ifjú párt és a népes családot, akik Emilio és Jellinek Tina, vagyis az örömszülők esküvője óta nem gyűltek össze teljes létszámban. A Bors a nagy nap minden fontos és megható pillanatánál jelen volt Emilio lánya esküvőjén, így olvasóink első kézből értesülhettek a részletekről.

Jellinek Tina és Emilio lánya esküvőjén (Fotó: Bors)

Bangó Margit dédunokája egyedi tervezésű ruhában állt az anyakönyvvezető elé

Kis Tina, Emilio lánya esküvői ruháját már azelőtt láthattuk, hogy Norbi, a vőlegény megpillanthatta benne. Az ezernyi kristállyal kirakott, hófehér, abroncsos ruha egy igazi ritkaság, amit Bangó Margit dédunokája egyenesen Dubajból hozatott. Ugyanabból a szalonból választott magának ruhát Bangó Margit unokája, vagyis a menyasszony édesanyja, Jellinek Tina is, csakúgy mint kis Tina féltestvére, a 14 éves Vivike, aki egy arany ruhakölteményben tündökölt. „Ez a ruha Dubajból származik. Én nagyon sok esküvőn énekeltem már, gyönyörű menyasszonyoknál, az elmúlt 30 évben…”

De ilyen gyönyörű ruhát még nem láttam!

„És nem azért mondom, mert a lányomról van szó. Komolyan mondom, én ilyennel még nem találkoztam. Ebből a ruhából Magyarországon ez az egy darab van” – mondta a Borsnak Emilio.