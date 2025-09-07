Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője képekben – Galéria!

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 19:47 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 07. 19:50
Ahogy arról a Bors elsőként beszámolt, szeptember 6-án, szombaton összeházasodott az ország álompárja. Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője és hetedhét országra szóló lakodalma szinte bizonyosan az év eseménye lett. Erről tanúskodnak lapunk képei is.
Lemaradtál az idei év legimpozánsabb sztáresküvőjéről? Ne aggódj, hiszen a 140 meghívott vendégen kívül mindenki más lemaradt! Szerencsére a Bors ott lehetett a Tokaj melletti borbirtokon, és a készülődés pillanataitól egészen a szertartáson át, a féktelen lakodalomig mindent, de mindent megörökítettünk. Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője valóban minden pillanatában maga volt a valóra vált álom. 

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője az év eseménye lett (Fotó: Bors/Máté Krisztián)

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője igazán impozánsra sikerült

Kameráink és fotósaink ott voltak, amikor Krausz Gábor és Mikes Anna a borbirtok egy-egy egymástól távol eső szobájában készülődtek, majd elkísértük a szerelmeseket egészen az oltárig, ahol Anna és Gábor kimondták egymásnak a boldogító igent. Együtt köszöntöttük az ifjú házasokat, miután elcsattant közöttük az első hitvesi csók. Majd megkóstoltuk a sztárséfhez illő esküvői menüsor minden elemét, és miután eleget koccintottunk az egészségükre, velük buliztunk hajnalig. Volt minden, ami egy ilyen jeles naphoz dukál. Krausz Gábor és Krausz-Mikes Anna nyitótánca felidézte bennünk a Dancing with the Stars egyik legszebb pillanatát, de esetükben a táncból sosem elég, így több produkció is terítékre került az este folyamán.

Galéria: Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője
Fotó: Bors/Máté Krisztián
1/38
Szombat délután már sejteni lehett, hogy Krausz Gábor és Mikes Anna esküvőjére gyülekeznek a vendégek a Tokaj melletti borbirtokon

Varga Viktor koncertjére ropta a násznép

Poharazgattunk a Séfek Séfe mesterszakácsaival, Vomberg Frigyessel és Wolf Andrással, ahogy koccintottunk jó néhány sztártáncossal is. És persze Szabó András Csuti is velünk együtt emelte poharát Krausz Gáborra és Krausz-Mikes Annára. Az este egyik legemelkedettebb pillanata volt, amikor megérkezett a lakodalom sztárvendége. Varga Viktor egy ütős koncerttel köszöntötte az ifjú házasokat és szórakoztatta a násznépet. Hajnal négy is volt, mire véget ért a hatalmas buli. Köszönjük Anna és Gábor!

@borsonline

Sztárparádé volt Krauszék esküvőjén Megtörtént a házasságkötés! Krausz Gábor elvette szerelmét, Mikes Annát! A lagzin több híresség is jelen volt, például Vomberg Frigyes és Wolf András! Ők üzentek a szerelmeseknek! #bors #krauszgábor #mikesanna #esküvő #séfekséfe

♬ eredeti hang – Bors - Bors

