Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője képekben – Galéria!

Lemaradtál az idei év legimpozánsabb sztáresküvőjéről? Ne aggódj, hiszen a 140 meghívott vendégen kívül mindenki más lemaradt! Szerencsére a Bors ott lehetett a Tokaj melletti borbirtokon, és a készülődés pillanataitól egészen a szertartáson át, a féktelen lakodalomig mindent, de mindent megörökítettünk. Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője valóban minden pillanatában maga volt a valóra vált álom.
Kameráink és fotósaink ott voltak, amikor Krausz Gábor és Mikes Anna a borbirtok egy-egy egymástól távol eső szobájában készülődtek, majd elkísértük a szerelmeseket egészen az oltárig, ahol Anna és Gábor kimondták egymásnak a boldogító igent. Együtt köszöntöttük az ifjú házasokat, miután elcsattant közöttük az első hitvesi csók. Majd megkóstoltuk a sztárséfhez illő esküvői menüsor minden elemét, és miután eleget koccintottunk az egészségükre, velük buliztunk hajnalig. Volt minden, ami egy ilyen jeles naphoz dukál. Krausz Gábor és Krausz-Mikes Anna nyitótánca felidézte bennünk a Dancing with the Stars egyik legszebb pillanatát, de esetükben a táncból sosem elég, így több produkció is terítékre került az este folyamán.
Poharazgattunk a Séfek Séfe mesterszakácsaival, Vomberg Frigyessel és Wolf Andrással, ahogy koccintottunk jó néhány sztártáncossal is. És persze Szabó András Csuti is velünk együtt emelte poharát Krausz Gáborra és Krausz-Mikes Annára. Az este egyik legemelkedettebb pillanata volt, amikor megérkezett a lakodalom sztárvendége. Varga Viktor egy ütős koncerttel köszöntötte az ifjú házasokat és szórakoztatta a násznépet. Hajnal négy is volt, mire véget ért a hatalmas buli. Köszönjük Anna és Gábor!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.