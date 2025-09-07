Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője képekben – Galéria!

Lemaradtál az idei év legimpozánsabb sztáresküvőjéről? Ne aggódj, hiszen a 140 meghívott vendégen kívül mindenki más lemaradt! Szerencsére a Bors ott lehetett a Tokaj melletti borbirtokon, és a készülődés pillanataitól egészen a szertartáson át, a féktelen lakodalomig mindent, de mindent megörökítettünk. Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője valóban minden pillanatában maga volt a valóra vált álom.

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője az év eseménye lett (Fotó: Bors/Máté Krisztián)

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője igazán impozánsra sikerült

Kameráink és fotósaink ott voltak, amikor Krausz Gábor és Mikes Anna a borbirtok egy-egy egymástól távol eső szobájában készülődtek, majd elkísértük a szerelmeseket egészen az oltárig, ahol Anna és Gábor kimondták egymásnak a boldogító igent. Együtt köszöntöttük az ifjú házasokat, miután elcsattant közöttük az első hitvesi csók. Majd megkóstoltuk a sztárséfhez illő esküvői menüsor minden elemét, és miután eleget koccintottunk az egészségükre, velük buliztunk hajnalig. Volt minden, ami egy ilyen jeles naphoz dukál. Krausz Gábor és Krausz-Mikes Anna nyitótánca felidézte bennünk a Dancing with the Stars egyik legszebb pillanatát, de esetükben a táncból sosem elég, így több produkció is terítékre került az este folyamán.