Mint egy álom: ilyen gyönyörű lesz az esküvői ruhában Curtis szerelme – Galéria

Bár eredetileg csak jövőre tervezték a nagy napot, Curtis és menyasszonya, Judie néhány nappal ezelőtt a Borsnak bejelentették, hogy hamarosan hivatalosan is összekötik az életüket.

Curtis és Judie esküvője közeleg: még idén összeházasodnak! (Fotó: Szabolcs László)

A marcona rapper és a profi kosárlabdázó kapcsolata öt évvel ezelőtt kezdődött, és azóta is tündérmesébe illően alakul. Széki Attila nem titkolja, volt már nagyon mélyen, és többek között Barnai Juditnak is köszönheti, hogy mára két lábbal a földön állhat. Nem is engedi el a szeretett nő kezét – amit már kétszer is megkért. Curtis a Borsnak beszélt arról: a korábbi tervekkel ellentétben nem várnak tovább az esküvővel.

Most már elmondhatom, idén összeházasodunk

– árulta el először a Borsnak Curtis, majd viccelődve elismerte:

„Hazudnék, ha azt mondanám, hogy a megismerkedésünk pillanatában tudtam, hogy pár év múlva az esküvőnkre készülünk! A rövid távú terveim másról szóltak” – nevetett a rapper, aki idén újra megkérte Judie kezét.

„De nagyon örülök, hogy azon a bizonyos napon elhívtam őt naplementét nézni. Azóta együtt élünk, és olyan megpróbáltatások mentünk át, ami miatt mások kapcsolata gajra is ment volna” – vélekedett Curtis, aki azt is elmondta, mikor döntötte el, hogy „Székit” farag Judie-ból.

„Az Ázsia Expressz forgatásán döntöttem el, hogy szeretném, ha a felségem lenne. Az olyan intenzív élmény volt, 0–24-es megpróbáltatás, ami új dimenzióba emelte a kapcsolatunkat. Ott elhatároztam, hogy ha hazaérünk, elkezdem szervezni az esküvőt.”

Curtis menyasszonya is megszólalt a Borsnak

A Bors elkísérte Curtis menyasszonyát az esküvői ruhapróbára (Fotó: Bors)

Judie fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy soha semmit nem erőltetett rá Curtisre, akinek egyébként a kisfiával, Doncsival is remekül kijön, az évek során barátok lettek.

„Én soha semmit nem erőltettem Atira! Sem az eljegyzést, sem az esküvőt. A lánykérés után sem sürgettem, hanem ő dobta fel, hogy minél előbb legyek én is Széki! Emlékszem, az Ázsia Expressz forgatásán ültünk a parton, amikor megkérdezte: nem házasodunk össze? Mondom, oké, de várjuk meg a műsor végét, hogy mi lesz: ki tudja, hogy fog alakulni. Ázsiát azóta letudtuk, jöhet az esküvő” – fogalmazott közös életükről Curtis menyasszonya, Judie.