Mészáros Csoport: a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. számára elsődleges a környezetbiztonság

A Mészáros cégcsoporthoz tartozó Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. főtevékenysége a felelős és fenntartható hulladékgazdálkodás, amelyet megalapozott szakmai szempontok és a hatályos jogszabályok alapján folytat. Ebből következőleg nem végez „környezetszennyező tevékenységet”, amit ennek okán a Kormányhivatal sem tiltott meg. A környezetszennyezés tényét a hatóság állapíthatja meg, ebből következően nem létezik környezetszennyező tevékenység, hiszen ilyenre törvényi logikai okokból engedélyt sem lehet adni - írja a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft-ről a Mészáros Csoport.

A történtekről közleményt adtak ki, amit változtatás nélkül közlünk:

2026. április 19-én rendkívüli esemény történt a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. oroszlányi telephelyén, amelynek során mintegy 2 köbméter olajtermék folyt ki az olajüzem tartályparkjának felszínére. A társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően haladéktalanul bejelentette az eseményt a hatóságnak, azonnal megkezdte a kárelhárítást, és belső vizsgálatot indított a történtek okainak feltárására.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya az ügyben ideiglenes intézkedést hozott. A végzés szerint a hatóság az oroszlányi telephelyen a kifolyt olajtermék gyártására alkalmazott R9a technológia folytatását, valamint a technológiához kapcsolódó hulladékok telephelyre történő beszállítását és átvételét a meghatározott feltételek teljesítéséig megtiltotta. A feltételek közé tartozik a meglévő munkautasítások felülvizsgálata, további műszaki biztonsági pontok beépíthetőségének vizsgálata, a rendkívüli eseménnyel érintett terület szennyeződésmentességének igazolása akkreditált mintavételi és mérési eredményekkel, a szennyezéssel érintett talaj kezelésének megvalósítására vonatkozó igazolás benyújtása, valamint a felszín alatti tartályok megfelelőségének igazolása tartálytömörségi és szerkezeti vizsgálatokkal. Fontos kiemelni, hogy a hatóság ideiglenes intézkedése a társaság környezetvédelmi engedélyének érvényességét nem érinti.