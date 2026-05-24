„Miért üzennék Orbán Viktornak?” – megszólalt Orbán Viktor személyi titkára, döbbenetes dolgokra derült fény

Új részletek derültek ki arról a Bibliáról, amelyet korábban Magyar Péter mutatott meg a karmelitában tartott „tárlatvezetéséről” készült videójában. Orbán Viktor személyi titkára tálalt ki.
A könyv gazdájáról sokáig csak találgatások keringtek, most azonban megszólalt Nagy János, Orbán Viktor korábbi államtitkára és volt titkára, aki elárulta: a Biblia az övé volt, és tudatosan hagyta ott az irodában az utódjának – szúrta ki a Magyar Nemzet a Konzervatív Iránytű közösségi oldalán megosztott videóból.
Nagy János, Orbán Viktor személyi titkára az Ultrahangnak adott interjúban elmondta, hogy a Bibliában Dániel próféta egyik részletét húzta alá, amely Nabukodonozor és Bélsaccár történetét idézi fel. Az ószövetségi szakasz központi üzenete, hogy a földi hatalom mulandó, és végső soron egyedül Istené a dicsőség.
A politikus hangsúlyozta: a Biblia aláhúzott sorait nem Orbán Viktornak szánta, ahogy azt többen feltételezték.
És még mielőtt azt mondanánk, hogy én üzentem Orbán Viktornak, miért üzennék, amikor 21 éve dolgozom vele együtt?
– fogalmazott Nagy János.
Elmondása szerint inkább általános figyelmeztetésnek tekintette, amely minden hatalmi pozícióba kerülő emberre vonatkozik – így az utódjára is.
Az ügy különös fordulata, hogy a könyvet végül Magyar Péter találta meg és mutatta be nyilvánosan. Így az alázatról és a hatalom természetéről szóló üzenet most közvetve hozzá, illetve minden politikai szereplőhöz is eljutott.
Az interjú során mások mellett szó volt még a vereség óta eltelt időszakról, a rendszerváltás vs. kormányváltás témaköréről, valamint a Fidesz újjászervezéséről és Nagy János szerepéről is.
