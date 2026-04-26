Így reagált Orbán Viktor a Donald Trump elleni merényletkísérletre

A Fehér Házi Tudósítók Vacsoráján lövöldözés tört ki, miután egy 31 éves tanár felfegyverkezve elkezdett benyomulni a bálterembe, ahol Donald Trump és még nagyjából 2500 ember tartózkodott. A rémisztő esetnek állítólag egy sérültje van, az amerikai elnököt időben kimenekítették – Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül a dolgot.

Felzaklattak a hírek, hogy Donald Trump elnököt megpróbálták lelőni egy eseményen Washingtonban. Gondolunk rá és Melaniára, imádkozunk értük. Nincs helye az erőszaknak a politikában!

– írta angolul a közösségi oldalán Orbán Viktor.