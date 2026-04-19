Kocsis Máté: Olyan jobboldalt kell csinálni, amit régen nagyon szerettek az emberek

A frakcióvezető részletes értékelést adott az elmúlt néhány napról, a választásról, a hivalkodásról és a Fidesz árulóiról.
Rendkívül fájdalmas és nehéz hét van mögötte, melynek az az egyetlen pozitívuma, hogy végre több időt tölthetett a gyermekeivel – számolt be közösségi oldalán Kocsis Máté, aki részletes elemzést adott a választás utáni helyzetről.
– Az emberek vasárnapi döntése világos. Nem szabad, nem lehet és nem is kell megkérdőjelezni. Az ellenfélnek gratuláltunk már aznap, a vereséget méltósággal kell viselni – állapította meg.
Brutálisan kemény küzdelem volt, komoly sebek estek a feleken, de végül ők nyertek
– vallott őszintén. A politikus szerint tény, hogy az ellenfél győzelme nagy, kétharmadot szereztek a parlamentben. A Fidesznek négyszer volt ilyen, ismerik ezt a győzelmet – emlékeztetett.
Arról, hogy történelmi vereséget szenvedtek-e, úgy vélekedett, a parlamenti patkó arányainak látványa torzít, ahogy korábban is tette. Valójában 3,4 millió szavazat áll szemben 2,5 millióval,
ez olyan, mint 4:3-ra elveszíteni egy meccset.
– A megszerzett voksok alapján korábban nekünk volt ennél jóval nagyobb arányú győzelmünk is, például 2022-ben. Szerintem nem érdemes tehát annál jobban dramatizálni a helyzetet, mint amilyen amúgy is. Mindent csak higgadtan, a helyén kezelve – szögezte le Kocsis Máté.
Álláspontja szerint inkább attól történelmi, hogy Magyarország 80 százaléka ment el szavazni. Egy Tisza-kormány jön, számos olyan jóléti ígérettel, amiket csak a kampány hevében tettek.
– A választások előtt is láttuk, hogy túl sokat blöffölnek, kormányozni azonban nem lehet majd titokban,
válaszok nélkül, meg a presskukacon, úgyhogy mindenki számára ki fog derülni a következő évek alatt, merre tart valójában a hajó, sikerül-e kivédeniük a gazdasági nehézségeket – fejtette ki véleményét, kiemelve, hogy még tartanak a mézeshetek a Tisza és a választók között, még mindent elhisznek, és úgy tudják, minden úgy is lesz, ahogy ígérték nekik.
Kocsis Máté arra is rámutatott: a Fidesz hazaszerető és méltó ellenzék lesz, a kormányzás felelőssége pedig innentől a Tiszáé, függöny fel, kezdődhet az előadás.
Nem vagyunk a hazánk ellendrukkerei, a tiszás honfitársaink családjait, időseit is igyekeztünk megerősíteni kedvezményekkel, mentességekkel, nyugdíj-kiegészítésekkel, szóval ezentúl is mindent támogatni fogunk, ami szolgálja a magyar családokat, és harsányan ellenezni fogunk mindent, ami árt nekik, vagy elvesz tőlük
– jelentette ki a frakcióvezető. Hangsúlyozta: Orbán Viktor gerinces vezetőként magára vállalta a vereségért a teljes felelősséget, ugyanakkor ennél árnyaltabb a kép.
Ne szépítsük, a háború kitörése óta gyakorlatilag letérdelt az európai gazdaság, benne a mienk is. Ezért bár a béke folyamatos követelése nem szépelgés volt, hanem sugárút a gazdaságok talpra állítása felé, egyes európai vezetők hajthatatlansága, vadabbnál vadabb elképzelései a világos irányt politikai csatatérré változtatták. Pedig pofonegyszerű: háborús környezetben pont úgy nincs erős gazdaság, ahogy hulahoppkarikával sem lehet derékszöget rajzolni – fejtette ki.
Álláspontja szerint alaposabb értékelést igényel majd az is, hogy a kampány háborúellenes és karakteresen nemzetközi része miatti ukrán beavatkozás a magyar választásokba mit okozott. Ami viszont nem a jövő majd-ja, és nem a jelen most-ja, hanem az országgal együtt élő közelmúlt, a liberális propaganda állandósult korrupciós vádja és annak támasztékot adó szereplői – folytatta.
Kocsis szerint az elmúlt években kíméletlenül, válogatás nélkül építették fel a baloldali sajtóban a korrupciós történetet, vádakat, konkrétumok nélkül is bárki azzá válhatott, akire rámondták. Azt is felépítették, hogy a korrupció kizárólag Fidesz-közeli lehet, jelentsen ez bármit is, például csak annyit, hogy a megvádolt személy már látott élő fideszest. Senkit sem érdekeltek már a tények – jelezte.
Néhány milliárdos nem érti, hogy az előbbi hatásmechanizmus miatt egy 40-50 milliós ruci egy átlagos kedden a közvélemény szemében csak korrupcióból származhat. Akkor is, ha nem – közölte, kiemelve: sokaknak nem is a gazdagság tényével van bajuk, hanem a hivalkodással.
Sokan mások viszont meg azt nem értik, hogy miért nem csaptunk nekik oda?
– tette el a kérdést, majd példaként Matolcsy Ádámot említette. Különösen irritálónak nevezte, és szerinte irgalmatlan károkat okozott a nemzeti oldal kormányzása idején és annak kampányában. Nem csoda, hogy a hírek szerint az összekötője már a kampány alatt is ott volt a Tisza gazdasági holdudvara környékén, hiszen sokat segítettek a győzelmükben – mutatott rá.
Nem csak nekem tűnik fel, hogy a liberális propagandagépezet is megkezdte Matolcsyék mosdatását, sőt hogy, hogy nem, pont a választások után előbújt most Matolcsy György is, aki szerint nagy bőség jön. Gondolom, a kedves fiára gondolt, vagy a megállapodásra, amit az új rendszerrel kötöttek.
„Szóval végigmagyarázkodtam egy kampányt Matolcsy Ádám miatt, miközben nem is ismerem. Nem tagja a pártunknak, nem jár közénk. A híradások szerint az apján keresztül a független jegybank környékén intézkedett, okosított, pénzezett suttyomban. Aztán amikor mindez kiderült, arra nem vette a fáradságot, hogy kiálljon, s elmagyarázza, mit is csinált ott. Majd biztos mi elcipeljük ezt a terhet, gondolta” – fogalmazott.
A jogállamiságot tiszteletben tartó miniszterelnök az esetre mindig úgy reagált, hogy zajlik egy nyomozás, annak a dolga, hogy feltárja a történteket. Bárhogy is volt, az államgépezet nagyot hibázott azzal, hogy máig nem lépett semmit. Az ilyen esetek miatt gondolhatják sokan az országot következmények nélkülinek, miközben nem az – tette hozzá.
Kocsis Máté azokra is kitért, akik a választási kampányban hirtelen fojtogatónak kezdték érezni a hazai levegőt. Borbás Marcsi, aki évek alatt közel hárommilliárdot kapott a főzős műsoraira, de pont a választások előtt kezdte el azt érezni, hogy neki kétszer annyit kell dolgoznia ugyanazért a pénzért, mint régen, vagy a Szentkirályi vizes Balogh Levente, aki akkor még pont nem akart változást, amikor a cége megkapta a 4,2 milliárdos állami támogatását. Amikor már nem kapott ilyet, akkor kezdett el gyanakodni az RTL-en, hogy változás kellene. És hát Wáberer úr, az új szent, a nagyon tisztességes, akit kormánybiztosként, felemelt milliárdosként sokáig természetesen csak Fidesz-közeli oligarchaként emlegettek a balos sajtóban, ma már viszont ugyanott egy ünnepelt hős – sorolta.
A politikus végezetül a megújulás kapcsán is elmondta álláspontját. – A feladat világos: olyan Fideszt, olyan jobboldalt kell csinálni, amelyiket régen nagyon szerették az emberek. Pont ugyanolyat. A parlamenti frakcióba viszont nem férnek bele azok, akik már nem tudnak teljes erejükkel harcolni, vagy megunták, elfáradtak. Most a spártaiakra van szükség, nem az athéniakra. Azok sem férnek bele, akik nem tudnak elszámolni a vagyonukkal, a rájuk bízott feladatokkal, hivatalukban töltött idővel. A barátság és bajtársiasság megtartása mellett azok sem, akik a liberális lejáratógépezet áldozatai lettek, és ezért már nem tudnak hozzátenni – húzta alá a frakcióvezető.
Lesznek, akik maguk döntenek a sorsukról, lesznek, akikről a közösség. Egy azonban biztos: újra hadrendbe állunk
– ígérte, majd azzal folytatta: – Sok hiba, bűn és árulás történt, és sok sunyi, pénzéhes potyautas utazott velük, ezek jó része meg fogja találni korrupciós számításait a Tisza-kormány környékén is. A vereséget méltósággal elviseljük, az állami vegzatúrát kiálljuk, és soha, de soha nem adjuk fel. Szóval adjunk hálát az Istennek a nemzeti korszakért, álljunk a vívmányai mellett, fel a fejjel, és rendeződjünk! – összegezte Kocsis Máté.
