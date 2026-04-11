Választás 2026BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Szaniszló, Leó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Ukrajna és az EU is megkapta a maga üzenetét a Fidesz szimpatizánsaitól a kampányzárón

kampányzáró
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 11. 20:25
BékemenetOrbán Viktor
Sosem volt akkora tétje a választásoknak, mint most, amikor arról kell döntenünk, hogy az ország belesodródik-e a háborúba vagy sem. Ezt a jobboldaliak is érzik, akik ma este a budapesti kampányzárón a háborús politikát folytató Európai Uniónak és Kijevnek is üzentek.

A 2026-os országgyűlési választások előestéjén a budapesti Szentháromság téren gyűltek össze hatalmas létszámban a Fidesz szimpatizánsai, ahol Orbán Viktor megtartotta a kampányzáró beszédét. A tömegben pedig a rengeteg nemzeti színű zászló mellett egy tábla is feltűnt, amivel az Európai Uniónak és Ukrajnának üzent az egyik résztvevő – írja a Ripost

2026.04.11.Orbán Viktor-Kampány Záró-Országjárás-Budapest Szentháromság tér
Budapesten tartotta kampányzáró eseményét a Fidesz / Fotó: Polyák Attila / Magyar Nemzet

Országjárás zárásaként Budapesten mondott Orbán Viktor, Szijjártó Péter és Lázár János beszédet, akik a kampány során folyamatosan azt hangsúlyozták, nem szabad, hogy Magyarország egy ukránbarát kormány kezébe kerüljön. Tehát nem szabad hagyni, hogy a Tisza párt kerüljön kormányra, mert akkor Brüsszel és Kijevvel együtt belesodornák a hazánkat a háborúba. 

Mindezt pedig a Fidesz szimpatizánsai is tudják, akik elítélik az erőszakot és gyűlöletkeltést, valamint azokat a fenyegetéseket, amelyeket az ukrán elnök intézett Orbán Viktor és családja felé. Ezért a kampányzáró egyik résztvevője egy táblával üzent Kijevnek és az Európai Unió vezetőinek. 

Ukrajna a banditák földje, az EU pedig egy trágyadomb

– olvasható a táblán, ahova a szemétdomb kifejezés angol nyelven került fel, valószínűleg azért, hogy az Unió vezetői is értsék. 

Táblára írt felirattal üzentek az EU-nak és Ukrajnának a Fidesz kampányzáró rendezvényén / Fotó: MW

A jobboldaliak pontosan tudják, hogy a holnapi választás egyik legnagyobb tétje, hogy az országban megmaradjon a béke. És azt is tudják, hogy a békét egyedül csak a Fidesz-KDNP és Orbán Viktor miniszterelnök nemzeti kormánya tudja megteremteni az országban, hiszen a kormány hónapok óta azon dolgozik, hogy megvédje a magyar családok biztonságát. 

 

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
