Orbán Viktor: Mindenhol velünk a többség!

Orbán Viktor és a Fidesz ma Egymillió kézfogás-akciót tart, ami azt jelenti, hogy 1 millió magyar emberrel szeretnének kezet fogni, és elmondani nekik, hogy hazánknak békére és biztonságra van szüksége, ezért vasárnap a Fidesz a biztos választás.
Orbán Viktor most megosztott az akcióval egybekötött országjárásáról pár fotót a közösségi oldalán.
Egész nap szeljük az utakat, a hangulatra nincs panasz, mindenhol velünk a többség!
Vasárnap szavazz te is a Fideszre!
– írta Orbán Viktor a képekhez.
