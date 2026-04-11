Orbán Viktor: Mindenhol velünk a többség!

Orbán Viktor és a Fidesz ma Egymillió kézfogás-akciót tart, ami azt jelenti, hogy 1 millió magyar emberrel szeretnének kezet fogni, és elmondani nekik, hogy hazánknak békére és biztonságra van szüksége, ezért vasárnap a Fidesz a biztos választás.

Orbán Viktor most megosztott az akcióval egybekötött országjárásáról pár fotót a közösségi oldalán.

Egész nap szeljük az utakat, a hangulatra nincs panasz, mindenhol velünk a többség! Vasárnap szavazz te is a Fideszre!

– írta Orbán Viktor a képekhez.