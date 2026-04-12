Fotó: Szijjártó Péter korán kelt, már le is adta a szavazatát

Orbán Viktor szombat este, a kampányzáró nagygyűlésen úgy fogalmazott: "Ne feledjék, nincs kampánycsend! Tegyék azt, amit én! Korán kelünk, szavazunk, és megyünk mozgósítani. Még vannak munkaórák, amiket ki tudunk használni." Nos, Szijjártó Péter valóban igen korán leadta a szavazatát, sőt, azt is elárulta, kire.
A biztos választás - 2X Fidesz
- üzente Facebook-oldalán.
Megkezdődött az országgyűlési képviselők választása. Hajnal 6-kor az ország 10 047 szavazókörében nyíltak meg az urnák. A BorsOnline egész nap kiemelt figyelemmel követi az eseményeket, cikkeinket ide kattintva lehet elérni.
