Szentkirályi Alexandra: Most a hazánk sorsa a tét és mi jövünk!

"Ha már szavaztál a Fideszre szuper, de most itt az idő, hogy a rokonokat, barátokat ismerősöket is felkeresd és vedd rá őket, hogy menjenek el szavazni a békére, biztonságra és szabadságra! 2 X Fidesz!" - üzente videós posztjában Szentkirályi Alexandra, aki maga is nekiállt, és telefonos kampányba kezdett, hiszen pontosan tudja: ma Magyarország sorsot választ. Ahogy Szijjártó Péter is megfogalmazta korábban: "Ma eldőlhet, hogy Magyarország ki tud-e maradni a háborúból a következő években is!"
Most a hazánk sorsa a tét és mi jövünk! Rátok van szükség! Hajrá, Fidesz!
- jelentette ki Szentkirályi.
Orbán Viktor a közösségi oldalán buzdít mindenkit a szavazáson való részvételre. "Senki se maradjon otthon! Magyarország sorsáról döntünk. Szavazzatok a biztonságra, szavazzatok a Fideszre!" - üzente a miniszterelnök. A BorsOnline egész nap kiemelt figyelemmel követi az eseményeket, cikkeinket ide kattintva lehet elérni.
