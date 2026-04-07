Radics Gigi világszínvonalon énekelte az amerikai himnuszt

A Magyar-Amerikai Barátság Napja alkalmából megszervezett eseményen – ahol Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor és az amerikai alelnök, JD Vance is beszédet mondott – Radics Gigi énekelte el az amerikai himnuszt, az előadása pedig egészen fenomenális volt, még a kormányfő is megosztotta a közösségi oldalán.
Egy magyar lány és az amerikai himnusz
– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.
