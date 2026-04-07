Marco Rossi búcsúzik, fekete-fehér fotóval gyászol a kapitány

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 22:04
Gyászol a világ labdarúgása. Elhunyt Mircea Lucescu, a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

Elhunyt Mircea Lucescu, a román válogatott szövetségi kapitánya. A 80 éves szakember március 29-én került kórházba, azt követően, hogy rosszul lett a válogatott egyik edzését megelőző technikai értekezleten. Utólag kiderült, hogy szívinfarktust szenvedett. Az elmúlt napokban az állapota rosszabbodott, a vizsgálatok agyi iszkémiára utaló jeleket és tüdőembóliás gócpontokat tártak fel - írja az MTI.

Mircea Lucescu 12 napja még vb-pótselejtezőn irányította Romániát Fotó: NurPhoto

Mircea Lucescu labdarúgóként pályafutása legnagyobb részében (1963-1977) a Bukaresti Dinamo játékosa volt. A román válogatottat két alkalommal, 1981 és 1986, illetve 2024 és 2026 között vezette. Ő juttatta ki első ízben, 1984-ben, a román nemzeti tizenegyet az Európa-bajnokságra. A Galatasaray csapatával 2000-ben UEFA-szuperkupát, a Sahtar Donyeckkel 2009-ben UEFA-kupát nyert. Vezetőedzője volt a Brescia, a Besiktas, a Zenit és a Dinamo Kijev csapatának is. Tizenkét napja még Romániát irányította világbajnoki-pótselejtezőn.

Marco Rossi is elbúcsúzott Mircea Lucescutól

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi közösségi oldalán búcsúzott el kollegájától. 

Nyugodj békében Mircea. Sosem feledjük örökséged

- írta Rossi.

 

