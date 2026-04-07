Exatlon Hungary: A Kihívó Nagy Beni szerint ez töri meg a Bajnokokat

Pillanatok alatt belopta magát a nézők szívébe a a Kihívó Nagy Beni, aki igazi közönségkedvenc lett. Az Exatlon Hungary 2026 versenyzője Dominikán adott interjút lapunknak, ahol mesélt a csapatáról, összetartásról és arról is, milyen támogató közegből jött.
Elképesztően izgalmas futamokat láthattak ma este a sport reality nézői, a fantasztikus karibi élményért vívott versenyt végül a Bajnokok nyerték. De az Exatlon Hungary Kihívójára, Nagy Benire nem lehet panasz, három pontot szerzett a csapatának.
„Nincs okom panaszkodni a mai és az elmúlt hetek „irodájára”, gyönyörű helyen vagyunk, nagyon jó a csapatunk, jó nálunk a hangulat és nagyon jók a pályák, szerencsére kevés a sérülés, ami gyógyul, szóval szuper minden” – mondta a Borsnak a tengeri pálya mellett Nagy Beni, akinek bátyja volt mindig a példaképe.
Ráadásul átköltöztünk a luxusba, ami már nagyon ránk fért. Most, hogy látjuk, tapasztaljuk, mekkora a kontraszt a két szállás között, most már örülök, hogy a puritán oldalon kezdtünk. Mert onnan átjönni a luxusba, az egyszerűen fantasztikus, hihetetlen, olyan extázisban voltunk, hiába voltunk fáradtak, mentünk, ettünk, ittunk, nem tudtuk és nem is akartuk, hogy vége legyen a napnak. Nem irigylem a Bajnokokat, mert ők a kényelemből mentek a csóriba, az nagyon kemény, nem csodálkoznék, ha megtörné őket. Láttuk, hogy már fél kilenckor lefeküdtek, ott egyszerűen nem lehet mit csinálni azon kívül, hogy a konyhában ülsz és beszélgettek. A luxusban meg bármit csinálhatsz, minden zöld, medence, kávé, tele a hűtő, minden itt van, ami feltölti az embert a kemény versenynapok után, szerintem ez a teljesítményünkön is látszani fog!
A népszerű Kihívót arról is kérdeztük, hogy testvére, Nagy Dani – akinek sérülés vetett véget a versenyének az Exatlon 3. évadában – milyen tanácsokkal látta el.
„Sok kulisszatitkot árult el nekem Dani, tudtam, miről szól ez a műsor. Az indulás előtt tréningezett engem, felkészített azokból a dolgokból, hogy mikre figyeljek oda, mi ne vigye el a fókuszomat és a pályán tudjak jól menni. A legjobb tanácsa, amit egyébként édesapámtól ugyanúgy megkaptam, hogy élvezzem ezt az egészet, lazán álljak a pályákhoz, ne görcsöljek rá, mert fejben el lehet rontani! Mert egyébként úgy érzem bennem van, hogy itt legyek egészen sokáig. A támogató család, ahonnan jövök, elképesztő erőt ad, a párom, a szeretteim érzem, hogy itt vannak velem, engem ez hajt előre!”
„Az elmúlt három hétben, úgy, hogy még teljesen egyben van a csapat, ez fantasztikus dolog. Összekovácsolódtunk, együtt éltük meg a jót, meg a rosszat is, átsegítjük egymást mindenen, remélem még sokáig így marad, hogy senkit nem veszítünk el, ezért fogunk tenni minden nap! Mindenkinek megvan a saját karaktere, már megtanultuk, mik azok a piros pontok, amiket nem szabad megnyomni egyeseknél, amikor fáradtak vagyunk, vagy futamot vesztettünk. Tényleg megismertük egymást és egy kis családdá alakultunk! Ez a Bajnokokkal szemben szerintem erősségünk, hogy ennyire összetartóak vagyunk, nagyon jó stratégáink vannak ráadásul, ez is nagy fegyverünk!”
