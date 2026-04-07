Bajban a Real Madrid a BL-ben, kukába mehet az egész szezon

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 22:59 / FRISSÍTÉS: 2026. április 07. 23:00
Csoda kell a spanyoloktól a visszavágón. A Real Madrid-Bayern München meccsen a vendégek 2-1-re nyertek.

A kupából kieső, a bajnokságban hétpontos hátrányban lévő Real Madrid lehet, hogy már csak a Bajnokok Ligájában bízhat, hogy nyer valamit idén. Ehhez képest a gárda hazai vereséggel kezdte a negyeddöntőt. A Real Madrid-Bayern München meccsen a vendég németek már 2-0-ra is vezettek, a spanyolok csak szépíteni tudtak.

Harry Kane is betalált a Real Madrid-Bayern München meccsen Fotó: picture alliance

A Bayern az első félidő hajrájában Luis Díaz góljával szerzett vezetést, szünet után Harry Kane azonnal megduplázta az előnyt. A 74. percben Kylian Mbappé szépített, de egyenlíteni nem tudott a Real Madrid.

A visszavágót április 15-én, szerdán rendezik Münchenben. A Realnak mindenképpen győznie kell a továbbjutáshoz. A párharc győztese a PSG-Liverpool csata továbbjutójával kerül szembe a négy között.

A nap másik negyeddöntőjén: Sporting-Arsenal 0-1

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
