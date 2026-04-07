Bajban a Real Madrid a BL-ben, kukába mehet az egész szezon

A kupából kieső, a bajnokságban hétpontos hátrányban lévő Real Madrid lehet, hogy már csak a Bajnokok Ligájában bízhat, hogy nyer valamit idén. Ehhez képest a gárda hazai vereséggel kezdte a negyeddöntőt. A Real Madrid-Bayern München meccsen a vendég németek már 2-0-ra is vezettek, a spanyolok csak szépíteni tudtak.

Harry Kane is betalált a Real Madrid-Bayern München meccsen Fotó: picture alliance

A Bayern az első félidő hajrájában Luis Díaz góljával szerzett vezetést, szünet után Harry Kane azonnal megduplázta az előnyt. A 74. percben Kylian Mbappé szépített, de egyenlíteni nem tudott a Real Madrid.

Real Madrid-Bayern München: csoda kell a visszavágón

A visszavágót április 15-én, szerdán rendezik Münchenben. A Realnak mindenképpen győznie kell a továbbjutáshoz. A párharc győztese a PSG-Liverpool csata továbbjutójával kerül szembe a négy között.

A nap másik negyeddöntőjén: Sporting-Arsenal 0-1