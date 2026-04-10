Országjárás: összefogásra van szükség

Szeretnék köszönetet mondani Orbán Viktornak, hogy felkért, hogy itt legyek ma – mondta Pásztor Bálint a miniszterelnök országjárásának székesfehérvári állomásán. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, a szerb parlament képviselője elmondta: Székesfehérvár a királyok városa, Szent István király városa, s ahogyan ő sem hagyta, hogy a külföldiek mondják meg mi a legjobb Magyarországnak, úgy most Orbán Viktor sem hagyja.

Orbán Viktor Országjárásán rengetegen vannak

Mi a Vajdaságban megtapasztaltuk, hogy mi a háború. Azt, hogy ezt Magyarországon nem tapasztálták meg az emberek, egyedül Orbán Viktornak és a nemzeti kormánynak köszönhető. Ha ki akarunk maradni a háborúból, akkor vasárnap Orbán Viktorra és a Fideszre kell szavaznunk – hangsúlyozta. Hozzátette: a Vajdaságban a migráció problémáit is megtapasztalták, az pedig, hogy ez Magyarországon nem okozott problémát, szintén Orbán Viktornak és a nemzeti kormánynak köszönhető.

Nem hagyhatjuk, hogy migránshordák lepjék el Magyarországot

– figyelmeztetett.

– Vannak, akik megkérdőjelezik a külhoni magyarok állampolgárságát, azt mondják, nem fizetünk adót, de mi az elmúlt évtizedekben a vérünkkel fizettünk adót. Nem hagyhatjuk, hogy éket verjenek a külhoni magyarok és az anyaországiak közé – hívta fel a figyelmet. Magyarországon legyenek büszkék a nemzeti kormányra és Orbán Viktorra, hiszen a világon egyedülálló családtámogatásokat vezettek be, amiket a jövőben is meg kell őrizni – mutatott rá Pásztor Bálint. Majd arra kért mindenkit, hogy a választásokig mondják el az ismerőseiknek, hogy ha büszke magyar nemzetet szeretnének, akkor Orbán Viktorra és a Fideszre szavazzanak.

Nehéz időket élünk át most Európában, így nem csak Magyarországnak, hanem az egész kontinensnek az érdeke, hogy legyen egy ember Brüsszelben, aki nem hagyja, hogy romlásba vigyék az európai embereket, köztük a magyarokat – hangsúlyozta Pásztor Bálint, majd hozzátette: olyan időket élünk, amikor józan észre, biztos kézre és tapasztalatra van szükség. Ezért szavazzon mindenki Orbán Viktorra, mert ő a biztos választás.