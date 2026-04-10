Országjárás: "Többség vagyunk" - Székesfehérváron végeláthatatlan a tömeg

Egyelőre nem pihen Orbán Viktor, péntek este Székesfehérváron folytatja országjárását, az utolsó állomás pedig szombaton Budapest lesz. Mint mindig, a kormányfő is felszólal, elsőként azonban Cser-Palkovics András mondott beszédet. "Többség vagyunk" - hangzott el.

Orbán Viktor Országjárásán rengetegen vannak

Fotó: MW

Szép hagyományunk az, hogy ebben a városban találkozunk mindig pénteken, a választások előtt

– jelentette ki Cser-Palkovics András. Székesfehérvár polgármestere rámutatott: akik itt vannak, egy közösséghez tartoznak és tudják, mire fognak szavazni vasárnap, de vannak, akik még bizonytalanok és ezután a rendezvény után mérlegelnek.

A polgármester szerint három érv van a Fidesz mellett: elsőként említette, hogy ez egy valódi és igaz közösség, valami mellett és nem valami ellen jött létre, amihez jó tartozni. Másodikkent rámutatott, hogy a Fidesz jelötjei igazi lokálpatrióták, együtt, közösen dolgoznak és meg akarják oldani az emberek problémáit. A harmadik érve pedig az volt, hogy Vargha Tamás és Törő Gábor a biztos választás.

Sok mindent tettünk az elmúlt években, ez egy közös munka volt és ezt folytatni kell a következő években is – hangsúlyozta Cser-Palkovics András. Hozzátette: van még munka a választásokig, mindenkit meg kell győzni, hogy a biztos választás a Fidesz.