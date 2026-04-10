BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Zsolt névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Országjárás: "Többség vagyunk" - Székesfehérváron végeláthatatlan a tömeg

székesfehérvár
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 18:22 / FRISSÍTÉS: 2026. április 10. 18:33
orbán viktorBékemenetországjárás
Hatalmas a tömeg az országjárás székesfehérvéri állomásán.
Bors
A szerző cikkei

Egyelőre nem pihen Orbán Viktor, péntek este Székesfehérváron folytatja országjárását, az utolsó állomás pedig szombaton Budapest lesz. Mint mindig, a kormányfő is felszólal, elsőként azonban Cser-Palkovics András mondott beszédet. "Többség vagyunk" - hangzott el.

Fotó: MW

 

Szép hagyományunk az, hogy ebben a városban találkozunk mindig pénteken, a választások előtt 

– jelentette ki Cser-Palkovics András. Székesfehérvár polgármestere rámutatott: akik itt vannak, egy közösséghez tartoznak és tudják, mire fognak szavazni vasárnap, de vannak, akik még bizonytalanok és ezután a rendezvény után mérlegelnek.

A polgármester szerint három érv van a Fidesz mellett: elsőként említette, hogy ez egy valódi és igaz közösség, valami mellett és nem valami ellen jött létre, amihez jó tartozni. Másodikkent rámutatott, hogy a Fidesz jelötjei igazi lokálpatrióták, együtt, közösen dolgoznak és meg akarják oldani az emberek problémáit. A harmadik érve pedig az volt, hogy Vargha Tamás és Törő Gábor a biztos választás.

Sok mindent tettünk az elmúlt években, ez egy közös munka volt és ezt folytatni kell a következő években is – hangsúlyozta Cser-Palkovics András. Hozzátette: van még munka a választásokig, mindenkit meg kell győzni, hogy a biztos választás a Fidesz.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
