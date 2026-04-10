Orbán Viktor: Mi vagyunk a hangos többség

Utolsó előtti állomásához érkezett Orbán Viktor országjárása. Szombaton Budapesten lesz hallható, pénteken este pedig még Székesfehérváron szólt az emberekhez. Mint beszédében elmondta, "mi vagyunk a hangos többség".

Orbán Viktor Országjárása óriási siker

Egyszer megkérdeztem Arnold Schwarzeneggert, hogy hány fekvőt tud csinálni, azt mondta, hogy csak onnantól számolja, amikor már fáj. A kampány is ilyen

– mutatott rá Orbán Viktor. Majd elmondta: Székesfehérvár mindig szerencsét hozott nekünk, az előző választás előtt is így volt.

A miniszterelnök azt kérte az egybegyűltektől, hogy vasárnap támogassák Vargha Tamást és Törő Gábort. Azért kérte ezt a kormányfő, mivel szüksége lesz rájuk a parlamentben. Magyarország előtt nehéz évek állnak, így kellenek bátor és hűséges, a kormányt támogató emberek – tette hozzá.

Hárommillió szavazatra lesz szükség vasárnap este és ehhez szükség lesz a határon túli magyarokra is

– mutatott rá Orbán VIktor. Hozzátette: a határon túliak is sokat veszíthetnek ezen a választáson.

A nemzet újraegyesítésében sokat haladtunk 2010-óta – hangsúlyozta. Majd közölte: nekünk is szükségünk van a határon túli magyarokra, hiszen néha a nemzettudatunk megbillen, ez látszik abból is, hogy vannak olyan pártok, akik a külhoniak ellen kampányolnak, de ők mindig egybetartanak minket.

A kampány mindig egy lehetőség, hogy összejöjjünk

– jelentette ki a miniszterelnök. Hozzátette, abból is egyértelműen kiderül Székesfehérvár kultúrváros volta, hogy a tiszások nem óbégatnak a Fidesz-KDNP nagygyűlése közben.

– A kampány számunkra kiemelten fontos. A digitális térben ugyanis a Békemenet előtt megfélemlítettek, bántottak minket. Akkor is mi voltunk többen, de csendben voltunk. Most viszont, a Békemenet óta mi vagyunk a hangos többség – jelentette ki a kormányfő. Kiemelte, a kampány haszna volt, hogy mindenki számára világossá vált, mi is a választások tétje.

–2022-ben a választásokkor kötöttünk egy alkut, amelyben megígértük, hogy kinn tartjuk Magyarországot a háborúból. Ezt pedig betartottuk. Most pedig egy nemzeti összefogásra van szükség. Ha megkapjuk a bizalmat, akkor nem hagyjuk, hogy belevigyenek minket a háborúban – emelte ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök a választás tétjének nevezte a magyarok kizsebelését is. Orbán Viktor kiemelte, ennek egyik eszköze, hogy hazánkat bevonják különböző hitelszerződéseken keresztül Ukrajna finanszírozásába.

–Ezeket a hiteleket Ukrajna sohasem fogja visszafizetni – jelentette ki a kormányfő. Elmondta, jelenleg az Európai Unió asztalán van a 90 milliárdos kölcsön mellett egy 800 milliárdos is, amivel generációkra eladósítanák az európaiakat, így a magyarokat is.

A második csel, ahogy ki akarnak fosztani bennünket az az, hogy le akarnak választani minket az olcsó energiáról.

– A magyarok általában évente 250 ezer forintot kell fizetniük a rezsiért, míg ez más európai országokban 1 millió forint körül van – figyelmeztetett a miniszterelnök. Majd rámutatott: éppen ezért zárta el Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Barátság kőolajvezetéket, amit nem is akar megnyitni, éppen ezért akarja kormányon látni az ukránbarát Tiszát.