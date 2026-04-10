Orbán Viktor: Mi vagyunk a hangos többség

Utolsó előtti állomásához érkezett Orbán Viktor országjárása. Szombaton Budapesten lesz hallható, pénteken este pedig még Székesfehérváron szólt az emberekhez. Mint beszédében elmondta, "mi vagyunk a hangos többség".
Egyszer megkérdeztem Arnold Schwarzeneggert, hogy hány fekvőt tud csinálni, azt mondta, hogy csak onnantól számolja, amikor már fáj. A kampány is ilyen
– mutatott rá Orbán Viktor. Majd elmondta: Székesfehérvár mindig szerencsét hozott nekünk, az előző választás előtt is így volt.
A miniszterelnök azt kérte az egybegyűltektől, hogy vasárnap támogassák Vargha Tamást és Törő Gábort. Azért kérte ezt a kormányfő, mivel szüksége lesz rájuk a parlamentben. Magyarország előtt nehéz évek állnak, így kellenek bátor és hűséges, a kormányt támogató emberek – tette hozzá.
Hárommillió szavazatra lesz szükség vasárnap este és ehhez szükség lesz a határon túli magyarokra is
– mutatott rá Orbán VIktor. Hozzátette: a határon túliak is sokat veszíthetnek ezen a választáson.
A nemzet újraegyesítésében sokat haladtunk 2010-óta – hangsúlyozta. Majd közölte: nekünk is szükségünk van a határon túli magyarokra, hiszen néha a nemzettudatunk megbillen, ez látszik abból is, hogy vannak olyan pártok, akik a külhoniak ellen kampányolnak, de ők mindig egybetartanak minket.
A kampány mindig egy lehetőség, hogy összejöjjünk
– jelentette ki a miniszterelnök. Hozzátette, abból is egyértelműen kiderül Székesfehérvár kultúrváros volta, hogy a tiszások nem óbégatnak a Fidesz-KDNP nagygyűlése közben.
– A kampány számunkra kiemelten fontos. A digitális térben ugyanis a Békemenet előtt megfélemlítettek, bántottak minket. Akkor is mi voltunk többen, de csendben voltunk. Most viszont, a Békemenet óta mi vagyunk a hangos többség – jelentette ki a kormányfő. Kiemelte, a kampány haszna volt, hogy mindenki számára világossá vált, mi is a választások tétje.
–2022-ben a választásokkor kötöttünk egy alkut, amelyben megígértük, hogy kinn tartjuk Magyarországot a háborúból. Ezt pedig betartottuk. Most pedig egy nemzeti összefogásra van szükség. Ha megkapjuk a bizalmat, akkor nem hagyjuk, hogy belevigyenek minket a háborúban – emelte ki Orbán Viktor.
A miniszterelnök a választás tétjének nevezte a magyarok kizsebelését is. Orbán Viktor kiemelte, ennek egyik eszköze, hogy hazánkat bevonják különböző hitelszerződéseken keresztül Ukrajna finanszírozásába.
–Ezeket a hiteleket Ukrajna sohasem fogja visszafizetni – jelentette ki a kormányfő. Elmondta, jelenleg az Európai Unió asztalán van a 90 milliárdos kölcsön mellett egy 800 milliárdos is, amivel generációkra eladósítanák az európaiakat, így a magyarokat is.
A második csel, ahogy ki akarnak fosztani bennünket az az, hogy le akarnak választani minket az olcsó energiáról.
– A magyarok általában évente 250 ezer forintot kell fizetniük a rezsiért, míg ez más európai országokban 1 millió forint körül van – figyelmeztetett a miniszterelnök. Majd rámutatott: éppen ezért zárta el Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Barátság kőolajvezetéket, amit nem is akar megnyitni, éppen ezért akarja kormányon látni az ukránbarát Tiszát.
– Eddig 15 ezer milliárd forintot vettünk el a multiktól, ebből van többek között a családtámogatás. Nem véletlen, hogy az ellenfélnél már ott ülnek ezeknek a multiknak az emberei, akik visszavennék ezt a pénzt –nevezte meg a kormányfő a magyarok kizsebelésének harmadik eszközét.
Az is a tapasztalata ennek a kampánynak, hogy az emberek igazságtalannak érzik az elmúlt négy évet, sokat dolgoztak és nem itt kéne tartanunk, de a háború blokkolja a gazdaságot
– mutatott rá Orbán Viktor. Hozzátette: azt meg kell becsülni, amit elértünk a szembeszél ellenére is, és a magyarok büszkék is a hazájukra és a teljesítményükre.
„Én is büszke vagyok arra, hogy a kormány a nehéz időkben nem magyarázkodni kezdett, hanem kitartott és megvédte a családokat” – hangsúlyozta. Majd rámutatott: amikor a családvédelemről van szó, akkor Magyarországon az a terv, hogy aki vállal gyermeket, azok ugyanolyan szinten éljen, mint a gyermektelenek. Ha van gyerek, van jövő, ha nincs gyerek, nincs jövő – emelte ki a miniszterenök.
Magyarország egy olyan ország, ahol, aki dolgozni akar, az dolgozhat
– jelentette ki a kormányfő. Kiemelte, a kampányban az is kiderült, hogy gyűlöletre nem lehet országot építeni.
„Mi, a polgári, nemzeti, keresztény emberek továbbra is hiszünk az összefogás erejében” – jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette, a legjobb reményekkel várja a vasárnapi választást.
Ha jól ismerjük magunkat, hazánkat és a saját népünket, akkor azt kell mondjam, hogy a magyar emberek a biztonságra szavaznak
– tette hozzá a miniszterelnök. Kijelentette, nincs kivetnivaló abban, hogy valaki bemegy a politikába, és miniszterelnök akar lenni, ugyanakkor véleménye szerint most nincs itt az ideje annak, hogy az újak vegyék át az ország vezetését.
Ezt követően a miniszterelnök arra kért mindenkit, hogy a következő napokban dolgozzon a győzelemért. „2002-ben azt mondtuk, mindenki hozzon még egy embert. Most viszont azt mondjuk, mindenki vigyen el mindenkit” – jelentette ki Orbán Viktor. Elmondta, hárommillió szavazatra van szükség ahhoz, hogy kimaradjunk a háborúból.
– Ha van nemzeti összefogás, akkor kívül tudjuk tartani hazánkat a háborúból – emelte ki Orbán Viktor.
