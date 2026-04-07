„Még hallom a hangját” – Megszólalt a barátnő A Nagy Ő sztárjának tragédiájáról

Lovas Annabella az országos hírnevet a TV2 népszerű párkereső műsorában (A Nagy Ő) szerezte meg, ahol finom stílusával és szépségével azonnal belopta magát a nézők szívébe. A műsor után azonban az élete drámai fordulatot vett. Bár a rákbetegségéből sikerült felépülnie, a lelki sebek és a magánéleti válságok felemésztették. A mostani cikkben feltárjuk a tragédia hátterét, és meghallgatjuk Szalai Laura véleményét és az ügyben jártas szakértőét is.
A család és barátja, Szalai Laura a végsőkig bízott a csodában, de egy éven át tartó reménytelen keresés után holtan találták a párkereső egykori szereplőjét. Bár a holttestet már tavaly márciusban partra mosta a víz Gran Canarián, az azonosítás embert próbáló feladat volt a hatóságok számára. A halál pontos oka máig nem ismert, de annyit tudni: a spanyol rendőrség vizsgálata után kizárták az idegenkezűséget. Annabella ismerősei szerint az utolsó időszakban a talaj teljesen kicsúszott a lábai alól; nemcsak a szörnyű kórral, de egy viharos szerelemmel és egy fájdalmas szakítással is meg kellett küzdenie. A Tények Plusz riportjában megszólaló barátnő, Szalai Laura megtörten emlékezett vissza az utolsó beszélgetéseikre.
Nézegettem az üzeneteinket, meg így a hangüzeneteket hallgattam, mert még mindig hallom a hangját. Felfoghatatlan tragédia, az utolsó remény is szertefoszlott. Túl volt a betegségén, akkor még tök pozitívan beszélt az életéről, meg rólam, meg hogy mennyire hiányzom neki. Mondtam, hogy nekem is ő, és igazából mondtuk, hogy akkor majd találkozunk. A műsor után mindig mosolygós, kedves lány volt. Életét felfoghatatlan tragédiák sora árnyékolta be. Rákot diagnosztizáltak nála, és bár a súlyos betegségből végül sikerült felépülnie, a megpróbáltatások fájdalma nem múlt el nyomtalanul. Novemberben, amikor beszéltünk, akkor mondta, hogy valami törökországi románcban volt része, és hogy majd elmeséli személyesen, de hogy utána miért ment Gran Canaria-ra, azt nem tudom
– mesélte Laura elcsukló hangon.
A spanyol hatóságoknak nem volt könnyű dolga. Amikor tavaly március 6-án rábukkantak egy női testre, az áldozat deréktól lefelé meztelen volt, és a vízben töltött három hét miatt az ujjlenyomatok megsemmisültek. DNS-mintát sem sikerült venni a maradványokból, így csak a vállán és hátán lévő egyedi tetoválások jelentettek kiindulópontot. Végül a fogászati adatok hozták meg az áttörést. Az ügyben nyilatkozó orvosszakértő rávilágított, miért volt ez kulcsfontosságú:
Ha jól van dokumentálva a fogászati beavatkozás, akkor az egyedi. Tehát mondjuk van egy mintavétel, amit eltettek, és ha azzal ezt összevetem, és az egyezik, akkor az annyira egyedi, mint az ujjlenyomat.
Ez a precíz vizsgálat mondta ki végül a szomorú ítéletet: Annabella a rejtélyesen elhunyt fiatal nő.
A gyász fájdalmán kívül most Laurának a lelkiismeretével is szembe kell néznie. Nem hagyja nyugodni a gondolat, hogy talán megmenthette volna barátnője életét, ha korábban cselekszik, vagy ha határozottabban keresi, amikor elmaradtak a válaszok.
Én utána ugye nem is értem el, – mostmár tudjuk, hogy miért – de én akkor azt hittem, hogy biztos, hogy számot cserélt, vagy új életet kezdett, mert tudtam, hogy egy pici zűrzavar volt az életében, és azt gondoltam, hogy akkor tiszteletben tartom ezt, és majd úgyis keresni fog, de hát mostmár tudjuk, hogy miért volt így
– mondta elcsukló hangon. A bűntudat azonban nem ereszti:
Egy éven át gondolkodtam azon, hogy a családját valahogy megkeresem, mert idősebb szülei vannak, és nem találkoztam velük, csak azt tudtam, hogy kecskemétiek.
Annabella tragédiája mementó marad mindenki számára: a csillogó képernyő mögött sokszor olyan mély fájdalmak húzódnak meg, amiket a legszebb mosoly sem tud örökké eltakarni.
