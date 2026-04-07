„Még hallom a hangját” – Megszólalt a barátnő A Nagy Ő sztárjának tragédiájáról

Lovas Annabella az országos hírnevet a TV2 népszerű párkereső műsorában (A Nagy Ő) szerezte meg, ahol finom stílusával és szépségével azonnal belopta magát a nézők szívébe. A műsor után azonban az élete drámai fordulatot vett. Bár a rákbetegségéből sikerült felépülnie, a lelki sebek és a magánéleti válságok felemésztették. A mostani cikkben feltárjuk a tragédia hátterét, és meghallgatjuk Szalai Laura véleményét és az ügyben jártas szakértőét is.

Szalai Laura gyászolja legjobb barátnőjét (Fotó: Instagram-sztori)

A Nagy Ő sztárjának utolsó napjai: Rejtély és fájdalom

A család és barátja, Szalai Laura a végsőkig bízott a csodában, de egy éven át tartó reménytelen keresés után holtan találták a párkereső egykori szereplőjét. Bár a holttestet már tavaly márciusban partra mosta a víz Gran Canarián, az azonosítás embert próbáló feladat volt a hatóságok számára. A halál pontos oka máig nem ismert, de annyit tudni: a spanyol rendőrség vizsgálata után kizárták az idegenkezűséget. Annabella ismerősei szerint az utolsó időszakban a talaj teljesen kicsúszott a lábai alól; nemcsak a szörnyű kórral, de egy viharos szerelemmel és egy fájdalmas szakítással is meg kellett küzdenie. A Tények Plusz riportjában megszólaló barátnő, Szalai Laura megtörten emlékezett vissza az utolsó beszélgetéseikre.

Nézegettem az üzeneteinket, meg így a hangüzeneteket hallgattam, mert még mindig hallom a hangját. Felfoghatatlan tragédia, az utolsó remény is szertefoszlott. Túl volt a betegségén, akkor még tök pozitívan beszélt az életéről, meg rólam, meg hogy mennyire hiányzom neki. Mondtam, hogy nekem is ő, és igazából mondtuk, hogy akkor majd találkozunk. A műsor után mindig mosolygós, kedves lány volt. Életét felfoghatatlan tragédiák sora árnyékolta be. Rákot diagnosztizáltak nála, és bár a súlyos betegségből végül sikerült felépülnie, a megpróbáltatások fájdalma nem múlt el nyomtalanul. Novemberben, amikor beszéltünk, akkor mondta, hogy valami törökországi románcban volt része, és hogy majd elmeséli személyesen, de hogy utána miért ment Gran Canaria-ra, azt nem tudom

– mesélte Laura elcsukló hangon.