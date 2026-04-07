Orbán Viktor megmutatta: így hallgatta Donald Trump hívását

Ma az MTK Sportklubban tartottak egy hatalmas eseményt a magyar-amerikai barátság napjának alkalmából, ahol Orbán Viktor és JD Vance is beszédet mondott, az amerikai alelnök ráadásul azzal kezdte, hogy a színpadon felhívta telefonon az elnököt, Donald Trumpot, aki dicsérte Magyarország miniszterelnökét – Orbán Viktor most megosztott egy videót arról, hogyan hallgatta Donald Trump szavait.
A vonalban Trump elnök úr. Köszönjük a támogatást.
– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.
