Tóth Gabi titokban készített felvételt a szerelméről, ezt látni kell

A rajongók szerint Tóth Gabi egyenesen kivirult, mióta együtt van a szerelmével, a táncosként ismert Papp Máté Bencével. Jól látható, hogy igazán harmonikus a kapcsolatuk, hiszen a TV2 Dancing with the Stars című nagy sikerű műsorában is tökéletesen kiegészítették egymást, és jelenleg is boldogok együtt.
Tóth Gabi most a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amit titokban csinált a szerelméről: a felvételen az látható, hogy Papp Máté Bence éppen virágot vesz egy út szélén üldögélő idős embertől, majd visszasétál a kocsiba és mosolyogva odaadja a szép csokrot az énekesnőnek, illetve a lányának, Hannarózának.
Sutyiba felvettem…💐🥹🥹❤️❤️ deszeretem❤️
– írta az alább megtekinthető, kedves kis videóhoz Tóth Gabi.
