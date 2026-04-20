Közleményt adott ki a Mészáros Csoport

A hang.hu-n 2026.04.17-én megjelent „Mintegy 4,4 milliárd forintot vontak ki egy kisebb Mészáros-cégből az oligarcha magántőkealapjába” című cikk kapcsán az alábbiakat közöljük:

Az Envirotis Holding Zrt.-nél éves osztalékkifizetés történt, amely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak és a vonatkozó vállalatirányítási szabályoknak. A cég tőkehelyzete és likviditása az osztalék kifizetése után is stabil.

A géppark mozgatása nem rendkívüli intézkedés, hanem a vállalat működéséhez kapcsolódó, természetes logisztikai és kapacitásoptimalizálási folyamat része. Az érintett eszközök az adott telephelyeken jelenleg nincsenek használatban, ezért más, működés szempontjából indokolt telephelyre kerültek átszállításra, nem kerültek értékesítésre.

A munkavállalók helyzetével összefüggésben megerősítjük az április 14-én kiadott sajtóközleményünkben foglaltakat: a Mészáros Csoport működésének alapját a továbbiakban is a tudatos, stabil és felelős üzleti döntéshozatal képezi. A cégcsoport biztos pénzügyi háttérrel és fejlesztéseket célzó határozott stratégiai vízióval rendelkezik, tervei között olyan beruházások szerepelnek, amelyekkel garantálja az eredményorientált, innovatív növekedést.