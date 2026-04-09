Mészáros Lőrinc ismét támogatta Bicskét: új hibrid autót kapott az Önkormányzati Rendészet – a helyiek biztonsága az első!

Ünnepélyes keretek között adták át a vadonatúj, hibrid meghajtású szolgálati, SUZUKI S-CROSS 1.4 Hybrid GLX típusú autót Bicske Város Önkormányzatánál. A fejlesztés célja: hatékonyabb, gyorsabb és modernebb közterületi jelenlét a városban, az emberek nagyobb biztonsága érdekében. A beruházás mögött komoly összefogás áll és jelentős támogatás is. A jármű beszerzéséhez Mészáros Lőrinc 7 millió forinttal járult hozzá.

Mészáros Lőrinc a gépjármű átadásán beszédet mond, Bicske, 2026.04.09. / Fotó: Markovics Gábor

Mészáros Lőrinc szívügye Bicske

Az új SUZUKI S-CROSS 1.4 Hybrid GLX típusú gépjármű ünnepélyes átadásakor Takács József, a bicskei Petőfi Művelődési Központ vezetőjének moderátori köszöntője után beszédet mondott:

Bálint Istvánné Andrea , Bicske polgármester asszonya

, Bicske polgármester asszonya Mészáros Lőrinc , a Mészáros Csoport tulajdonosa

, a Mészáros Csoport tulajdonosa Tessely Zoltán országgyűlési képviselő

A közterület-felügyelők áldozatos munkát végeznek településünk érdekében. Az elmúlt időszakban egy 9 személyes kisbusszal járták a várost, amely – bár költséghatékony megoldás volt – a mindennapi feladatok ellátására nem bizonyult ideálisnak. Nehézkes volt a közlekedés, és a jármű adottságai sem tették lehetővé a gyors és hatékony reagálást. Ezért határoztunk úgy, hogy egy új, korszerű járművet szerzünk be, amely jelentősen segíti a munkájukat. Olyan autót választottunk, amely nemcsak gazdaságos, hanem a hibrid technológiának köszönhetően környezettudatos is – pontosan olyan, amilyenre ma egy modern városnak szüksége van. Fontos, hogy a város lakói érezzék: számíthatnak ránk.

- mondta Bálint Istvánné polgármester asszony, majd hangsúlyozta:

Mészáros Lőrinc ismét bebizonyította, hogy szívügye Bicske fejlődése.

A Borsnak nyilatkoztak az új gépjármű boldog leendő használói is, az Önkormányzati Rendészet tagja:

A korábbi autó nem volt ideális. A szűk utcákban való közlekedés és manőverezés nehézkes volt, így a munkavégzés sem volt elég hatékony.

– mondta az egyik közterület-felügyelő rendész.

Az új Suzuki viszont teljesen más kategória.

Gyorsabban és hatékonyabban tudunk odaérni oda, ahol szükség van ránk.

– tette hozzá.

Ezt a fantasztikus Hybrid GLX típusú gépjárművet adományozta Mészáros Lőrinc a Bicskei Önkormányzatnak / Fotó: Markovics Gábor

Több mint egy autó: üzenet a városnak

A támogatás jelentősége túlmutat egy jármű átadásán. A helyiek szerint ez egyértelmű jelzés is.

Egy ilyen segítség túlmutat a tárgyi értéken: azt üzeni, hogy fontos a lakosok biztonsága és a közszolgálati munka.

– fogalmaztak a közterület-felügyelők.