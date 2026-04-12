Menczer Tamás: Holnap már késő lesz, ma kell megvédenünk Magyarországot!

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 15:34
Kemény szavakkal üzent a politikus, kiemelve: ma kell az ország sorsáról dönteni.

Fontos üzenetet fogalmazott meg közösségi oldalán Menczer Tamás: 

Holnap már késő lesz! Ma kell megvédenünk Magyarországot! A tét óriási. Háború vagy béke? A hazádnak szüksége van rád!

A politikus elárulta: az, hogy a mai választáson rekordrészvétel van, egész biztosan a Fidesznek kedvez. Az a tapasztalata, hogy a magyarok megértették, hogy mekkora a választás tétje. "A magyarok pontosan értik, hogy ma nem hibázhatnak, Magyarországot meg kell védenünk és ma kell megvédenünk, mert holnap már késő lesz!"

Orbán Viktor: "Nincs több kérdés. El kell menni szavazni"

Orbán Viktor a közösségi oldalán buzdít mindenkit a szavazáson való részvételre. "Senki se maradjon otthon! Magyarország sorsáról döntünk. Szavazzatok a biztonságra, szavazzatok a Fideszre!" - üzente a miniszterelnök. A BorsOnline egész nap kiemelt figyelemmel követi az eseményeket, cikkeinket ide kattintva lehet elérni.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
