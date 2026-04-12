Fontos üzenetet fogalmazott meg közösségi oldalán Menczer Tamás:
Holnap már késő lesz! Ma kell megvédenünk Magyarországot! A tét óriási. Háború vagy béke? A hazádnak szüksége van rád!
A politikus elárulta: az, hogy a mai választáson rekordrészvétel van, egész biztosan a Fidesznek kedvez. Az a tapasztalata, hogy a magyarok megértették, hogy mekkora a választás tétje. "A magyarok pontosan értik, hogy ma nem hibázhatnak, Magyarországot meg kell védenünk és ma kell megvédenünk, mert holnap már késő lesz!"
Orbán Viktor a közösségi oldalán buzdít mindenkit a szavazáson való részvételre. "Senki se maradjon otthon! Magyarország sorsáról döntünk. Szavazzatok a biztonságra, szavazzatok a Fideszre!" - üzente a miniszterelnök.
