Szinte bizonyos: ez lesz a legtöbb embert mozgósító választás

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 13:48
A 13 órai adatok is rekord részvételről tanúskodnak.

A választásra jogosultak 54,14 százaléka, 4 075 272 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 13 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

A részvételi arány 13 órakor Pest vármegyében volt a legmagasabb, 58,01 százalék, ami 609 511 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében volt, 47,62 százalék, ebben a vármegyében 198 192-en voksoltak. A fővárosban a szavazók 56,77 százaléka, 721 838 választópolgár adta le szavazatát 13 óráig.

Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 32,58 százalék, a 2002-es választáson 40,19 százalék szavazott 13 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 38,22 százaléka, a 2010-es választáson 35,88 százalék, a 2014-es választáson 34,33 százalék, nyolc évvel ezelőtt 42,32, négy évvel ezelőtt pedig 40,01 százalék voksolt 13 óráig.

Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 15 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.

Orbán Viktor: "Nincs több kérdés. El kell menni szavazni"

Orbán Viktor a közösségi oldalán buzdít mindenkit a szavazáson való részvételre. "Senki se maradjon otthon! Magyarország sorsáról döntünk. Szavazzatok a biztonságra, szavazzatok a Fideszre!" - üzente a miniszterelnök. A BorsOnline egész nap kiemelt figyelemmel követi az eseményeket, cikkeinket ide kattintva lehet elérni.

 

