Szavazásra fel! A Fidesz politikusai már szavaztak

A szavazás a magyar állampolgárok szuverén joga és kötelessége, ezzel pedig a Fidesz politikusai már kora reggel éltek. Így örökítették meg a szavazás pillanatát.

Családjukkal, sőt kutyájukkal együtt is szavaztak a Fidesz politikusai

A választások tétje minden magyar számára ismert. Nem csupán a választópolgárok, hanem a politikusok is dönthetnek arról, milyen Magyarországot szeretnének; egy ukránpárti, brüsszeli parancs szerint működő kormányzás alatt kívánnak élni, vagy egy biztonságos, szuverén, békés Magyarországot akarnak.

Orbán Viktor miniszterelnök korán kezdte a napot, feleségével Lévai Anikóval együtt adták le a voksukat. Szintén közösen szavazott Szentkirályi Alexandra a budapesti Fidesz elnöke, valamint férje Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is.

Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő, valamint Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter családjaikkal mentek szavazni. Hasonlóan szavazott Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár is.

A Fidesz politikusai közül többen megörökítették a pillanatot, ahogy részt vesznek ebben a sorsdöntő választásban. Ezzel is szeretnék felhívni a figyelmet erre az állampolgári kötelességre, amely egy felelős döntés is. A részvételi arányokról már most úgy látszik, hogy történelmi rekordot dönthetnek.

