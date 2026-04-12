Szavazásra fel! A Fidesz politikusai már szavaztak

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 13:59
Április 12-én minden magyar állampolgár dönthet a jövőjéről. A Fidesz politikusai már a reggeli órákban elmentek szavazni, közülük néhányan szeretteikkel együtt. Galériánkban mutatjuk az elkapott pillanatokat.

A szavazás a magyar állampolgárok szuverén joga és kötelessége, ezzel pedig a Fidesz politikusai már kora reggel éltek. Így örökítették meg a szavazás pillanatát.

Orbán Viktor és Lévai Anikó szavaznak
Így szavaztak a Fidesz politikusai Fotó: AFP / AFP

Családjukkal, sőt kutyájukkal együtt is szavaztak a Fidesz politikusai

A választások tétje minden magyar számára ismert. Nem csupán a választópolgárok, hanem a politikusok is dönthetnek arról, milyen Magyarországot szeretnének; egy ukránpárti, brüsszeli parancs szerint működő kormányzás alatt kívánnak élni, vagy egy biztonságos, szuverén, békés Magyarországot akarnak. 

Orbán Viktor miniszterelnök korán kezdte a napot, feleségével Lévai Anikóval együtt adták le a voksukat. Szintén közösen szavazott Szentkirályi Alexandra a budapesti Fidesz elnöke, valamint férje Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is.

Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő, valamint Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter családjaikkal mentek szavazni. Hasonlóan szavazott Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár is.

A Fidesz politikusai közül többen megörökítették a pillanatot, ahogy részt vesznek ebben a sorsdöntő választásban. Ezzel is szeretnék felhívni a figyelmet erre az állampolgári kötelességre, amely egy felelős döntés is. A részvételi arányokról már most úgy látszik, hogy történelmi rekordot dönthetnek.

Galériánkban mutatjuk, hogyan mentek el szavazni a Fidesz politikusai:

Választás 2026 Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke leadja szavazatát
Választás 2026 Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter leadja szavazatát
Választás 2026 Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója leadja szavazatát
Orbán Viktor
Választás 2026 Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és felesége, Semjénné Menus Gabriella leadja szavazatát
Galéria: Így szavaztak a Fidesz politikusai
