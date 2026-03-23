"A gyermekeink, unokáink jövője a tét" - Koncz Zsófia szerint soha nem álltunk még ennyire fontos választás előtt

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 09:10
Ahol a világon gazdasági válság van, akkor a családpolitikától veszik el a forrásokat. Ezzel szemben a kormány 16 éve erősíti a magyar családokat. Az áprilisi választások tétje, hogy megmarad-e ez a családtámogatási rendszer, vagy a magyar emberek pénze Ukrajnába vándorol.

Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár a TV2 Mokka hétfő reggeli adásában arról beszélt, hogy tudjuk miként működik a baloldali politika, hiszen 2010 előtt már kipróbáltuk. Az az egy, vagy kétgyermekes családoktól mindent elvett, de nehéz helyzetben voltak a háromgyermekes családok is. Ehhez képest a kormány azt tűzte ki célul, hogy a magyar családokat megerősítse. Olyan világszinten egyedülálló családtámogatási rendszert épített ki, ami mára már 30 különböző támogatási formát tartalmaz.

A családok a nemzeti kormány legnagyobb nyertesei

A magyar családpolitika három fő pilléren nyugszik: 

  • a családok anyagi helyzetének stabilitásán
  • a munka és a családi élet közötti egyensúly megteremtésén (Nők40 program, bölcsődeépítési program),
  • és végül pedig az otthonteremtés is ide tartozik. Ez utóbbira 5300 milliárd forintot fordított a kormány az elmúlt 10 évben.

A magyar embereknek éppen ezért a közelgő választásokon azt kell eldönteniük, hogy egy családbarát kormányt szeretnének, vagy egy ukránbarát-háborúpárti kormányt. Az államtitkár emlékeztetett, az Európai Néppártnak, aminek a Tisza Párt is tagja, épp az volt a felvét feltétele, hogy az adott párt legyen ukránbarát. 

Nagyon sok pénz kell ahhoz, hogy Ukrajnát, és a háborút finanszírozzák, illetve hogy az olcsó orosz energiáról lejöjjünk. Ez mind rengeteg pénz és alapvetően itt a magyar családok pénztárcájáról lenne szó. Gondoljunk bele: a GDP 5 százalékát költjük a 2026-os költségvetésében a magyar családokra. 4802 milliárd forint. Ez egy rekord. Ezek azért kerülnének veszélybe, mert ezekre a pénzekre szükség van máshol

— húzta alá Koncz Zsófia, majd hozzátette, hogy a Tisza nem árul zsákbamacskát, egyértelműen el is mondta, hogy át fogják alakítani a családpolitikát.

A Tisza lépten-nyomon kritizálja a családtámogatási rendszert

Ha áprilisban a Tisza kerülne kormányra, akkor első dolguk lenne megnyirbálni a támogatások rendszerét, hiszen mint mondták, ebben a formában ez túl költséges.
Koncz Zsófia szerint veszélybe kerülnének az otthonteremtés különböző programjai, a CSOK+, a rezsicsökkentés (amit maga Magyar Péter nevezett humbugnak), de a Tisza rendszeresen kritizálja az édesanyák SZJA-mentességét is.

Ez egy sorsdöntő választás lesz. Látjuk azt, hogy Európa valóban háborúba akar menni. Felmerült, hogy katonákat is küldenének a frontra, nem csak pénzt. Az a helyzet, hogy a magyar emberek itt a sorsukról fognak dönteni: a gyermekeink, unokáink jövője a tét. Azt gondolom, hogy ilyen fontos országgyűlési választás soha nem volt még Magyarországon

— emelte ki az államtitkár, hangsúlyozva, hogy ők amit megígértek, azt mindig be is tartották, még akkor is, amikor gazdasági nehézségekkel küzdött a világ.

A következő négy év egyik fő célkitűzése a gazdaság családcentrikussá alakítása lesz, illetve továbbra is egy olyan családpolitikát fognak folytatni, ahol minden generáció számít, ezért terjesztik a egyre jobban a 14. havi nyugdíjat is.

 

