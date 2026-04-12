Orbán Viktor: Egyetlen hazafi sem maradhat otthon

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 11:54
Mozgósít a miniszterelnök. Mindenki menjen el szavazni, hiszen most a jövőnk a tét.

Nagyon sokan szavaznak. Ez egy dolgot jelent: ha meg akarjuk védeni Magyarország biztonságát, egyetlen hazafi sem maradhat otthon! Csak a Fidesz! Fel, győzelemre! 

- üzente közösségi oldalán Orbán Viktor. Való igaz: soha annyian nem vettek még részt a választásokon, mint most. 11 óráig a választásra jogosultak közel 40 százaléka (egész pontosan 37,98 százalék, 2 858 892 szavazó) járult az urnákhoz.

 

