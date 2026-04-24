KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

György névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Magyar Péter az új miniszteréről, Vitézy Dávidról: Nincs vezetői kvalitása és a Fideszhez tartozik

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 12:14 / FRISSÍTÉS: 2026. április 24. 12:21
Nagyon rosszul öregedtek Magyar Péter szavai, de az internet nem felejt. A leendő miniszterelnök Vitézy Dávidot kérte fel beruházási- és közlekedési miniszternek. Akit korábban szidott.
Bors
A szerző cikkei

Magyar Péter pénteken délelőtt jelentette be a Facebook-oldalán, hogy Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek. A Tisza Párt elnöke a 2024-es önkormányzati választás kampányában még arról beszélt, hogy "Vitézy Dávid a Fidesz hackje és egyértelműen hozzájuk köthető" - írja a Ripost. Azt is mondta, egyik 2024-es főpolgármester-jelöltre sem szavazna, és mint köztudott, az egyik jelölt maga Vitézy Dávid, leendő minisztere volt.

Magyar Péter korábban még azzal vádolta Vitézy Dávidot, hogy a Fidesz embere. Ma már őt kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek 

Magyar Péter azt is mondta 2024. áprilisában a főpolgármesteri címre pályázó Vitézyről, hogy szerinte nincs meg benne az a vezetői kvalitás, amivel össze tudná fogni a Fővárosi Közgyűlést

- írta meg korábban az RTL a Magyar Hangot szemlézve. Vitézy Dávid a 2010-ben hatalomra kerülő Fidesz kormányok alatt többször is vezető beosztásban volt.

Vitézy Dávid szakmai karrierje a Fidesz-kormányok alatt

  • A fideszes többségű Fővárosi Önkormányzat által, 2010 novemberében alapított integrált közlekedésszervező cég, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) alapító vezérigazgatója és Igazgatóságának tagja 2014 decemberig.
  • 2015 februárjától július végéig, a közösségi közlekedési cégek működésével kapcsolatos, a jövőbeli irányokat tartalmazó koncepció kidolgozására, miniszteri biztosi posztot töltött be.
  • 2016 januárja óta volt a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója.
  • Vitézyt 2020 februárjában a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatójának nevezték ki.

Magyar Péter egy másik minisztert is bejelentett, a Szociális- és Családügyi Minisztériumot dr. Kátai-Németh Vilmos fogja vezetni. Magyar ígérete szerint még pénteken bejelenti a leendő oktatási minisztert is.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
