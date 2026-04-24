Magyar Péter az új miniszteréről, Vitézy Dávidról: Nincs vezetői kvalitása és a Fideszhez tartozik

Magyar Péter pénteken délelőtt jelentette be a Facebook-oldalán, hogy Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek. A Tisza Párt elnöke a 2024-es önkormányzati választás kampányában még arról beszélt, hogy "Vitézy Dávid a Fidesz hackje és egyértelműen hozzájuk köthető" - írja a Ripost. Azt is mondta, egyik 2024-es főpolgármester-jelöltre sem szavazna, és mint köztudott, az egyik jelölt maga Vitézy Dávid, leendő minisztere volt.
Magyar Péter azt is mondta 2024. áprilisában a főpolgármesteri címre pályázó Vitézyről, hogy szerinte nincs meg benne az a vezetői kvalitás, amivel össze tudná fogni a Fővárosi Közgyűlést
- írta meg korábban az RTL a Magyar Hangot szemlézve. Vitézy Dávid a 2010-ben hatalomra kerülő Fidesz kormányok alatt többször is vezető beosztásban volt.
Magyar Péter egy másik minisztert is bejelentett, a Szociális- és Családügyi Minisztériumot dr. Kátai-Németh Vilmos fogja vezetni. Magyar ígérete szerint még pénteken bejelenti a leendő oktatási minisztert is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.