Kicsoda valójában a hazánkba látogató JD Vance?

Április 7–8-án Budapestre látogat az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, JD Vance, aki tárgyal Orbán Viktor miniszterelnökkel, és beszédet is mond majd a magyar–amerikai kapcsolatok jövőjéről. A látogatás különösen nagy figyelmet kap, hiszen közvetlenül az április 12-ei magyar választások előtt történik. Itthon talán kevesen tudják, hogy ki is valójában JD Vance? Micsoda hihetetlen élettörténet áll mögötte. Hogyan jutott ez az ember néhány év alatt a legmélyebb nyomorból az amerikai politika csúcsára?
JD Vance (teljes nevén James David Vance) története szinte filmszerű. Ohio állam egyik leszakadó, ipari válságtól sújtott térségében nőtt fel, egy instabil családi háttérben, ahol a drogproblémák és a szegénység mindennaposak voltak. Mégis kitört: belépett az amerikai tengerészgyalogsághoz, majd tanult, és végül a világ egyik legelitebb egyetemén, a Yale jogi karán diplomázott. Ez az ív – a „semmiből a csúcsra” – tette őt sokak szemében a klasszikus amerikai álom megtestesítőjévé. Pedig ő maga a világhírűvé vált Vidéki ballada az amerikai álomról című önéletrajzi könyvében éppen az amerikai álom árnyoldaláról, az amerikai vidéki fehér munkásosztály válságáról írt.
Az igazi áttörést ez a könyv hozta meg számára, amelyben kendőzetlen őszinteséggel írta le családjának süllyedését, a szegénység és drogproblémákkal való küzdelem poklát a rozsdaövezetben. A könyv világsiker lett, Hollywoodban is feldolgozták, Ron Howard rendezésében, az egyik szereplőt alakító Glenn Close-t Oscar-díjra is jelölték. JD Vance hirtelen nemcsak jogász vagy volt katona, hanem gondolkodó, véleményformáló is lett. A könyv 2016-ben, közvetlenül Donald Trump első elnöki ciklusa előtt jelent meg, és Trumpnak is kedvenc olvasmánya lett. Hiszen Donald Trump pontosan annak a leszakadó rétegnek, a rozsdaövezeti munkásosztálynak a süllyedésében látta az Amerikai Egyesült Államok legnagyobb problémáját, amiből JD Vance is érkezett - írja a Ripost.
JD Vance könyve éppen ennek a társadalmi problémának a mélystruktúráját ragadta meg. Az akkori elit nem volt képes megfelelő válaszokat adni ennek a problémának a kezelésére.
Donald Trump éppen azon dolgozik, hogy ezt a tehetetlen, liberális elitet leváltsa, és JD Vance-ben kiváló szövetségesre talált.A könyv után gyors politikai karrier következett: Vance Ohio állam szenátora lett, ebben a pozíciójában nagy sikereket ért el, majd
2025-ben, Trump második ciklusában az Egyesült Államok alelnökévé választották.
JD Vance ma már a világ egyik legbefolyásosabb politikusa, aki rendszeresen formálja az amerikai külpolitikai gondolkodást is, különösen Európa és a nemzeti szuverenitás kérdésében. Az Orbán Viktor által vezetett magyar kormányban nagyon hamar felismerte azt a politikai mintát, amit nekik is követni kell, aminek a szíve közepe:
a keresztény konzervatív értékrend következetes érvényesítése a politikai döntésekben.
JD Vance maga is katolikus keresztény, felnőtt megtérőként aktív hitéletet folytat.
JD Vance tehát nem a klasszikus diplomata:
Egy 2025-ös beszédében például azt mondta:
Európa legnagyobb kihívása nem kívülről, hanem belülről jön.
Ami komoly visszhangot váltott ki.
A mostani magyarországi útja nem csak egyszerű protokoll: közvetlenül a választások előtt érkezik, találkozik a magyar kormány vezetőivel és nyilvános beszédet is tart. A háttérben egyértelműen az áll, hogy az Egyesült Államok – különösen a republikánus oldal – kiemelten figyeli a magyar politikai folyamatokat. Vance látogatása egyértelmű amerikai kiállás Orbán Viktor mellett. Miközben Donald Trump és Orbán Viktor régi barátok, JD Vance-szel tavalyi novemberi látogatásán találkozott személyesen először a miniszterelnök. Mielőtt felszállt a repülőgépre, az alelnök szintén barátjának nevezte Orbán Viktort.
JD Vance története tehát azért különleges, mert ritka a mai politikában: mélyszegénységből indult, világhírű szerző lett, majd az Egyesült Államok alelnöki székéig jutott. Emellett a legesélyesebb jelölt a republikánus elnökjelöltségre a 2028-as elnökválasztáson!
Budapesti látogatása így nemcsak diplomáciai esemény, hanem személyében egy olyan politikus érkezik, aki saját életével bizonyította, hogy a legmélyebbről is el lehet jutni a világ tetejére. Így érdemes rá odafigyelni, példát venni róla.
