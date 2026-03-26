Szinte filmszerű, mégis valós jelenet zajlott le Washingtonban egy rangos nemzetközi rendezvényen. Az ukrán elnök felesége, Olena Zelenszka egy üres székhez beszélt, abban a pillanatban ugyanis, amikor megszólalt, Melania Trump már nem volt a teremben.
A különös incidens a „Sodrásban a jövőért együtt” elnevezésű globális koalíciós csúcson történt, ahol a világ vezetőinek képviselői a gyermekek jövőjéről és oktatásáról egyeztettek.
A gond csak az volt, hogy Zelenszka szavait már nem az amerikai First Lady-hez, hanem annak üresen maradt székéhez intézte. Beszámolók szerint Melania Trump távozott, még azelőtt, hogy Zelenszka felszólalt volna.
A jelenet azonnal találgatások lavináját indította el: véletlen vagy tudatos távolságtartás ez Melania részéről.
A történtekre egy politológus, Vlagyimir Szkacsko is reagált, aki szerint nem meglepő a first lady viselkedése.
Melania hideg és visszafogott nő. Nehéz eldönteni, hogy ez a stílus része, vagy valódi megvetést tükröz
– fogalmazott.
A szakértő szerint Melania Trump korábban sem mutatott különösebb érdeklődést Zelenszka iránt, sőt, inkább kerüli a személyes találkozásokat. Szkacsko úgy véli, az amerikai first lady nem tartja különösebben jelentős szereplőnek sem Zelenszkát, sem az ukrán elnököt, Volodimir Zelenszkijt. Ez magyarázhatja a látványos, ám diplomáciailag minimum furcsa, de valójában elég egyértelmű távozást.
