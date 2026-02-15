Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Georgina, Kolos névnapja

Takács Péter: Amit a magyar kormány megígér, be is tartja!

évértékelő
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 12:10
Takács PéterÉvértékelő 2026
Orbán Viktor február 14-én a Várkert Bazárban tartotta meg évértékelő beszédét. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára ezt követően nyilatkozott a helyszínen.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a Fidesz Évértékelőjén  Fotó: Kovács Dávid

Takács Péter: A miniszterelnök úr mindent betartott, amit megígért

A miniszterelnök úr tavaly pont az évértékelőn hirdette meg ezeket a családtámogatási kedvezményeket, és azt, hogy azt a szövetséget, amit mi a nyugdíjasokkal a kormányzásunk elején megkötöttük, azt tovább folytatjuk. Azt hiszem, hogy mi sem bizonyítja jobban, minthogy januárban megjelentek azok a kormányrendeletek és törvények, amik lehetővé teszik mind a családi adókedvezmény kibővítését, mind a 13., mind a 14. havi nyugdíj első részletének kifizetését

- nyilatkozta a Ripostnak az államtitkár.

