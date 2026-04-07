Leharcolt apuci lett Brad Pitt: Rá sem ismerni a színészre, megdöbbentő kép kering róla a neten!

Vannak színészek, akiktől évtized után is megszoktuk, hogy mindig szexik a vásznon. Közéjük tartozik Brad Pitt is, aki hatvan felett is jól tatja magát. A színész azonban a hatodik X után úgy döntött, kilép a komfortzónájából és olyan szerepeket vállal, ahol új oldalát mutathatja meg és korához jobban passzoló külsővel játszhat el egy szerepet. A sztárt Görögországban kapták le a The Riders című új filmje forgatásán, de a bajszos, bénafrizurás, teljesen hétköznapi hatást keltő férfi szerepében nehezen ismertük fel Pittet.

60 felett is dögös Brad Pitt (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Brad Pitt filmje kedvéért változott

Brad Pitt a The Riders című filmet forgatja Görögországban és Írországban a következő időszakban, sokak szerint pedig komoly díjesélyes alkotás lehet a film, amit a Konklávé rendezője, Edward Berger rendez. A történet szerint egy ausztrál férfi, Fred a feleségével és kislányával Írországba költözik, hogy egy régi tanyát újítsanak fel. Amikor azonban a családja csatlakozna hozzá, csak 7 éves kislánya érkezik meg a repülőtérre, a feleségének rejtélyes módon nyoma vész. Pitt figurája ezután kétségbeesett kutatásba kezd Európán keresztül, hogy megtalálja eltűnt párját. Az A24 produkciója több, mint ígéretesnek ígérkezik, a melós apát játszó Pitt pedig úgy tűnik, fizikailag is eltűnt a szerep mögött, ugyanis az első kép alapján a szexi imázst teljesen hétköznapira cserélte a sztár.

Rá sem ismerni Brad Pittre a görög forgatáson (Fotó: imdb.com)

A film forgatása még javában tart, a moziban Julianne Nicholson és Danny Huston Pitt partnerei. A premier nagy eséllyel csak jövőre várható, de szerencsére idén is láthatjuk Pittet, ugyanis a számára Oscar-díjat hozó szerepét játszhatja el újra; Quentin Tarantino: Volt egyszer egy Hollywood című filmjének folytatását a legendás David Fincher rendezi a Netflix számára a kultrendező forgatókönyve után. Az The Adventures of Cliff Booth címszerepében a vagány kaszkadőrszer szerepében újabb hollywoodi kalandokba keveredik, ám immár megoldóemberként.