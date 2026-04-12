Lázár János: Mindenki szavazzon! Az ország biztonsága és az emberek pénze a tét

"A magyarok biztonsága és pénze a tét! Fideszesek, irány szavazni! Hajrá, Orbán Viktor!" - üzente közösségi oldalán Lázár János, aki videójában arra hívta fel a figyelmet: ha sokan mennek el szavazni, az mindig a demokrácia ünnepe. Márpedig az április 12-ei választás várhatóan a legtöbb embert megmozgató lesz: az eddigi adatok egyértelműen ezt mutatják.
A legfontosabb, hogy mi, fideszesek legyünk a nap végén többen, ezért arra kérek mindenkit, menjen szavazni, döntse el Magyarország sorsát. Szerintünk az ország biztonsága és az emberek pénze a tét
- hangsúlyozta.
Orbán Viktor a közösségi oldalán buzdít mindenkit a szavazáson való részvételre. "Senki se maradjon otthon! Magyarország sorsáról döntünk. Szavazzatok a biztonságra, szavazzatok a Fideszre!" - üzente a miniszterelnök.
