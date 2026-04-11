„Nagyon megbotránkoztató volt” - Kis Grófo is megszólalt a tiszás kampányeseményen történt heremutogatásról

Egy tiszás kampányesemény, vagyis egy nagykoncert volt péntek este a Hősök terén, de az esemény botrányba fulladt, ugyanis az egyik előadó a színpadon elővette a nemi szervét és trágárkodott, vállalhatatlanul viselkedett.

Erről a mulatóskirálynak, Kis Grófonak is megvan a véleménye: elhatárolódik az ilyen viselkedéstől, főleg, hogy fiatalok is láthatták a borzasztó jelenetet.

Nagyon megbotránkoztató volt számomra és ez egy elfogadhatatlan dolog

– mondta Bohár Dánielnek Kis Grófo az alábbi videóban.