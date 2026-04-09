BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Erhard névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Kis Grófo keményen kiosztotta Magyar Pétert: A beszéd elárulja az embert

botrány
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 19:02
A mai napon újabb hangfelvétel látott napvilágot, amin Magyar Péter, akkori barátnőjével, Vogel Evelinnel beszélget. Az elhangzott mondatokra Kis Grófo közösségi oldalán reagált.
Bors
A szerző cikkei

Magyar Péter ismét bebizonyította, hogy átveri a követőtáborát, mivel egy újabb hangfelvételén ellent mond mindennek, amit kifelé kommunikál. „G*ci nagy háború lesz” - mondja a Tisza Párt elnöke. A felháborító mondat futótűzként terjedt szét a sajtóban, amire most a mulatós zene egyik legnagyobb alakja, Kis Grófo is reagált.

Kis Grófo elárulta, kit támogat a mostani országgyűlési választásokon (Fotó: Török Gergely)

Kis Grófo keményen beleszállt a botrányhős politikusba

Az énekes eddig sem titkolta, hogy milyen értékrendet képvisel, mivel korábban többször felszólalt a magyar kormány mellett.

A népnek azt mondja, nincs háború, de valójában kiderül a felvételből, hogy ge*i nagy háború lesz! Őszinte vagyok, én a biztosra megyek, az pedig nem más, mint Orbán Viktor és a Fidesz kormány, mert csak is így érzem magam biztonságban és a családom is!  Illetve annyit még mellé szeretnék tenni, hogy trágár szavakat nem illik használni még politikusnak sem. A beszéd elárulja az embert, megmutatja gyengeségeit vagy éppen értékét

—  írta közösségi oldalán Kis Grófo.

Az énekes ezzel a bejegyzésével azt is letisztázta, hogy kiáll Orbán Viktor és a Fidesz mellett a vasárnapi választásokon. Április 12-én óriási lesz a tét, mivel a béke és a háború pártjai állnak majd egymással szemben. A magyar emberek sorsa a saját kezükben van, amivel elkerülhetik azt, hogy Magyarország belesodródjon egy olyan háborúba, amihez semmi köze sincsen.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
