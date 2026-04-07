JD Vance: Rozsdaövezetből a Fehér Házba, onnan Budapestre

Egy anya, aki egyik napról a másikra új férfiakkal költözik össze, majd összeomlik és gyógyszerfüggővé válik, egy dühkitörés az autóban, amikor késsel fenyegeti a saját gyerekét, egy nagymama, aki káromkodva, cigarettával a kezében, mégis rendíthetetlenül védi az unokáját, egy széteső család, ahol a „normális élet” inkább a kivétel. Nem éppen úgy hangzik, mint a nagybetűs Amerikai Álom, igaz? JD Vance annak árnyoldalát írta meg. Most, amikor az Amerikai Egyesült Államok alelnöke Magyarországra látogat április 7-én, érdemes a 2016-ban megjelent könyvét is újra kézbe venni. JD Vance a mélyszegénységből küzdötte fel magát a Fehér Házba, így a világ legbefolyásosabb politikusainak sorába. A Yale jogi karán végzett, de a Vidéki ballada az Amerikai Álomról című könyve hozta meg számára az igazi áttörést. JD Vance könyve ugyanolyan egyedi és különleges, mint szerzőjének életútja és alelnöki működése: személyes sorsán keresztül egészen a jelenkori amerikai politika kérdéseire is választ kaphatunk.

J. D. Vance könyve látlelet egy olyan világról, ahová eddig még nem kaptunk ilyen mély betekintést / Forrás: Líra.hu

Miért különleges JD Vance könyve?

A Vidéki ballada az Amerikai Álomról kendőzetlenül őszintén, közelről mutatja be JD Vance nehéz gyerekkorát az amerikai rozsdaövezetben, Ohio és Kentucky szegény régióiban, Middletownban és az Appalache-vidéken lévő Jacksonban, ahol családi instabilitás, függőségek és erőszak jellemzik a mindennapokat. Központi szerepet kap a nagymamája, aki szigorával és szeretetével segíti őt abban, hogy kitörjön ebből a környezetből. Vance végül katonai szolgálatot vállal, majd egyetemre kerül, és a Yale Law School hallgatója lesz.

Már a könyv bevezetője is teljesen magával ragadó. JD Vance őszintén azzal kezdi, hogy semmit nem ért el az életben.

A legkirályabb dolog, amit eddig letettem az asztalra – legalábbis papíron –, egy jogi diploma a Yale-ről: olyasmi, amit a tizenhárom éves JD Vance röhejes baromságnak tartott volna. Évente mintegy kétszáz ember végez ezen a karon, és higgyék el, többségük élete egy árva újságcikket sem érdemelne. Nem lett belőlem szenátor, kormányzó, sem visszavonult államtitkár. Nem indítottam több milliárd dolláros vállalkozást vagy világjobbító nonprofit céget. Van egy rendes munkám, boldog házasságban élek egy komfortos otthonban, két kutyával.

A mából visszanézve megmosolyogtatóan öregedtek ezek a sorok, hiszen azóta írójuk a világpolitika egyik legbefolyásosabb embere, így jelenkorunk eseményeinek meghatározó formálója lett. De ettől még most is működik az a lélegzetelállító csavar, ami ezután következik a szövegben:

Szóval ez a könyv nem azért született, mert valami különleges dolgot tettem. Azért írtam meg, mert valami teljesen hétköznapi dolgot tettem, ami a hasonló származású gyerekek többségének sosem adatik meg. Tudják én szegény családban nőttem fel, a rozsdaövezetben, egy ohiói kohászvárosban, ahol fokról fokra elhamvadnak a munkalehetőségek és remények, amióta az eszemet tudom.

És itt van a lényeg! Az újszerű nézőpont, amit eddig így, belülről átélve, mégis kellő rálátással kevesen mondtak ki. Az Amerikai Álom mögötti keserű igazság az, hogy egyáltalán nem adott mindenki számára. És ez úgy is igaz, ha az Álmot csupán egy átlagos életnek tekintjük. JD Vance az elsők között mutat rá a rozsdaövezetbeli fehér munkásosztály tragikus lecsúszására. Korábban, amikor a szegénységről esett szó, inkább a társadalom más marginalizált csoportjai, pl. feketék, latínók kerültek fókuszba. Vance könyve azonban arra irányítja a figyelmet, hogy a probléma léptéke jóval nagyobb: felfoghatatlanul mély szakadék tátong a szegénység és már egy hétköznapi, „normális” élet – vagyis az Amerikai Álom – között. És ez a szakadék, mint fekete lyuk a ’90-es és 2000-es évek során gyakorlatilag a fehér középosztály alsó és középső rétegeit is magába szívta. Donald Trump ugyanerre jött rá - írja a Ripost.