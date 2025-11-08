Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Orbán Viktor Donald Trump után JD Vance amerikai alelnökkel folytatta a tárgyalásokat

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 06:33
WashingtonOrbán-Trump-csúcsJD Vance
Orbán Viktor és JD Vance is közös képet posztoltak.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Washingtonba látogatott és az amerikai elnökkel, Donald Trumppal tárgyalt, majd utána az amerikai alelnökkel, JD Vance-szel folytatta a megbeszélést – Orbán Viktor és JD Vance is megemlékeztek az eseményről a közösségi oldalaikon:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
