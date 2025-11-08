Orbán Viktor Donald Trump után JD Vance amerikai alelnökkel folytatta a tárgyalásokat

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Washingtonba látogatott és az amerikai elnökkel, Donald Trumppal tárgyalt, majd utána az amerikai alelnökkel, JD Vance-szel folytatta a megbeszélést – Orbán Viktor és JD Vance is megemlékeztek az eseményről a közösségi oldalaikon:
