JD Vance: Orbán Viktor a legfontosabb vezető Európában

Magyarországra látogatott az amerikai alelnök, JD Vance, aki Donald Trump jobbkeze. Ilyen kaliberű látogatásra már 20 éve nem volt példa, ez is bizonyítja, hogy hazánk miniszterelnökének, Orbán Viktornak sikerült új alapokra helyeznie a magyar-amerikai barátságot – most közös sajtótájékoztatót tartott JD Vance és Orbán Viktor.

Orbán Viktor elmondta, hogy Magyarország biztonsága garantált, ugyanis Donald Trump és az USA kiáll hazánk mellett. A miniszterelnök ezek után az energiaválságról is beszélt, illetve aláhúzta, hogy Magyarország és az Egyesült Államok között a jövőben is bennmarad a stratégiai együttműködés.

JD Vance elmondta, hogy Donald Trump közeli barátja Orbán Viktornak, és támogatják a miniszterelnököt a választási időszakban.

Mindenkinek szerettem volna ezzel a látogatással üzenni különösen azoknak az eurobürokratáknak Brüsszelben, akik Magyarországot sakkban tartják és zsarolják a vezetőjének a döntései miatt. Nagyon sokféleképpen lehet Magyarországgal együttműködni, és nagyon sokféle módon működik együtt, különösen az energiabiztonság és a függetlenség témáiban. És nagyon különös azt látni, hogy némely nyugat-európai vezető energiaválságról beszél, de nem támogatják mindeközben Orbán Viktor energiapolitikáját. Megnézhetnék azt, hogy mi történik itt Magyarországon, ahol az energiaárak nem érik el a nyugat-európai árszínvonalat

– mondta JD Vance, aki szerint Orbán Viktor a legfontosabb vezető Európában.

JD Vance szerint Brüsszel arra törekedett, hogy Magyarország energiafüggetlensége csorbuljon, sérüljön, és azért tették, mert utálják Orbán Viktort.

JD Vance elmondta az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, hogy Magyarország is pozitív erő a béke szempontjából.