Azt hitte, székrekedése van: mosdóban szülte meg gyermekét a tinilány

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 15:30
Az anyukának fogalma sem volt róla, hogy terhes. Azt hitte, átlagos székrekedése van, mielőtt életet adott gyermekének.
Egy fiatal nő azt hitte, hogy székrekedése van: rémülettel teli pillanatokat élt át, amikor végül megszülte gyermekét a mosdóban.

Székrekedés helyett terhes volt a fiatal (Képünk illusztráció)  Fotó: unsplash

Napokig azt hitte, székrekedése van

Az akkor 19 éves Mia Louise Bruce rejtett, kriptikus terhességen ment keresztül annak ellenére, hogy többször is meglátogatta orvosait a fájdalmak miatt. Miának nem volt látható pocakja, és rendszeresen menstruált. Csak pár hónappal a szülés előtt kezdte magát rosszul érezni, ekkor ment orvoshoz.

Vesefertőzése után mellkasi fertőzés alakult ki nála a COVID miatt, ekkor az immunrendszere legyengült, és egészségi állapota folyamatosan romlott. Gyomorproblémái is ekkor kezdődtek, és bár az orvosok alaposan vizsgálták, nem derült fény a terhességre. A hasa néha kőkeménynek érződött, de terhesség helyett intoleranciára, allergiára vagy lisztérzékenységre gondoltak orvosai. A vérvizsgálatok később vashiányt mutattak ki, és vaskiegészítőket írtak fel neki. Úgy véli, ekkorra már öt-hat hónapos terhes lehetett.

Mia új munkahelyen kezdett dolgozni, de még mindig nem sejtette, hogy hamarosan szülni fog. Emlékszik rá, hogy erős fájdalmakkal ment be dolgozni, de azt hitte, megjött a menstruációja - aznap este a fájdalom elviselhetetlenné vált.

Mosdóban adott életet gyermekének

Állapota annyira romlott, hogy az anyja már a mentőket tárcsázta, amikor Mia a mosdóba ment, arra gondolva, hogy hamarosan megkönnyebbül - ehelyett azonban megindult a vajúdása.

Az édesanya végül egy 3,7 kilogrammos, időre született újszülöttel szembesült. Azonnal riasztották a mentőszolgálatokat, mivel a mentősök megerősítették, hogy Miánál és az újszülöttnél is vérmérgezés áll fenn. Több mentőautót, rendőrségi egységet és még egy mentőhelikoptert is a helyszínre küldtek.

Mia állapota kritikus volt: hol visszanyerte az eszméletét, hol elvesztette. Mind ő, mind újszülött lánya életveszélyes állapotba került, de végül szerencsére mind a ketten felépültek.

A trauma ellenére Mia azt mondja, hogy lánya - aki most hároméves - a legjobb dolog, ami valaha történt vele. Egyedülálló szülőként neveli gyermekét, és úgy véli, a tapasztalat teljesen megváltoztatta az életét - írja a Mirror.

@mialbruce Story time of my cryptic pregnancy #crypticpregnancy #pregnant #fyp #daughter #mumsoftiktok ♬ original sound - Mia-Louise

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
