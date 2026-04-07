Azt hitte, székrekedése van: mosdóban szülte meg gyermekét a tinilány

Egy fiatal nő azt hitte, hogy székrekedése van: rémülettel teli pillanatokat élt át, amikor végül megszülte gyermekét a mosdóban.

Napokig azt hitte, székrekedése van

Az akkor 19 éves Mia Louise Bruce rejtett, kriptikus terhességen ment keresztül annak ellenére, hogy többször is meglátogatta orvosait a fájdalmak miatt. Miának nem volt látható pocakja, és rendszeresen menstruált. Csak pár hónappal a szülés előtt kezdte magát rosszul érezni, ekkor ment orvoshoz.

Vesefertőzése után mellkasi fertőzés alakult ki nála a COVID miatt, ekkor az immunrendszere legyengült, és egészségi állapota folyamatosan romlott. Gyomorproblémái is ekkor kezdődtek, és bár az orvosok alaposan vizsgálták, nem derült fény a terhességre. A hasa néha kőkeménynek érződött, de terhesség helyett intoleranciára, allergiára vagy lisztérzékenységre gondoltak orvosai. A vérvizsgálatok később vashiányt mutattak ki, és vaskiegészítőket írtak fel neki. Úgy véli, ekkorra már öt-hat hónapos terhes lehetett.

Mia új munkahelyen kezdett dolgozni, de még mindig nem sejtette, hogy hamarosan szülni fog. Emlékszik rá, hogy erős fájdalmakkal ment be dolgozni, de azt hitte, megjött a menstruációja - aznap este a fájdalom elviselhetetlenné vált.

Mosdóban adott életet gyermekének

Állapota annyira romlott, hogy az anyja már a mentőket tárcsázta, amikor Mia a mosdóba ment, arra gondolva, hogy hamarosan megkönnyebbül - ehelyett azonban megindult a vajúdása.

Az édesanya végül egy 3,7 kilogrammos, időre született újszülöttel szembesült. Azonnal riasztották a mentőszolgálatokat, mivel a mentősök megerősítették, hogy Miánál és az újszülöttnél is vérmérgezés áll fenn. Több mentőautót, rendőrségi egységet és még egy mentőhelikoptert is a helyszínre küldtek.

Mia állapota kritikus volt: hol visszanyerte az eszméletét, hol elvesztette. Mind ő, mind újszülött lánya életveszélyes állapotba került, de végül szerencsére mind a ketten felépültek.

A trauma ellenére Mia azt mondja, hogy lánya - aki most hároméves - a legjobb dolog, ami valaha történt vele. Egyedülálló szülőként neveli gyermekét, és úgy véli, a tapasztalat teljesen megváltoztatta az életét - írja a Mirror.