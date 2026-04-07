JD Vance elindult Magyarországra: "Alig várom, hogy találkozzak jó barátunkkal, Viktorral!"

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 06:49
JD VanceOrbán Viktor
Videón a pillanat: így indult el Orbán Viktorral találkozni az Amerikai Egyesült Államok alelnöke.

Külpolitikai szempontból rendkívül jelentős a mai, ugyanis hazánkba érkezik JD Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, aki Budapesten kétoldalú megbeszéléseket folytat majd Orbán Viktor miniszterelnökkel, emellett beszédet is tart, amelynek témája várhatóan az Egyesült Államok és Magyarország közötti szoros partnerség lesz.

Alig várom, hogy találkozzak jó barátunkkal, Viktorral, és az USA és Magyarország kapcsolatáról beszélgessünk

 - jelentette ki az alelnök az indulás előtt, a reptéren rá váró kamerák előtt.

"Nyilvánvaló, hogy Európa, Ukrajna, és az összes többi dolog elég hangsúlyos lesz" - tette hozzá.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu