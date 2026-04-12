Hann Endre kiakadt: a választás napján is kiderült, hogy csalt a Medián

A választás hangulatát jelentősen befolyásolták az abszurd Tisza-előnyt mutató közvélemény-kutatások. Most kiderült, hogy a magas részvételi arány mellett a Medián milyen pártpreferenciát talált a megkérdezettek között.
A Medián nem tévedett abban, hogy magas részvételi arányra számíthatunk. Egyes szavazókörökben már kora délután is 50% feletti részvételi arányt mértek, a reggeli órákban. A Fidesz és a Tisza felé húzó választók arányában azonban nem mondott igazat a Medián.
Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője videóban mutatta be a Medián áprilisi mérésének nyers adatait. Bár minden elemző és közvéleménykutató hangsúlyozza, hogy nem közvéleményt kell nyerni, hanem választást, de ma egyértelműen kiderült, hogy az áprilisi számok sem egyeznek azzal, amit a Medián nyilvánosságra hozott.
A kérdés úgy szólt;
ha mégis elmenne, melyik párt listájára szavazna?
A valóban magas részvételi arány mellett az 1047 válaszadóból álló sokaságból 463-an - 44,2 százalék - a Fidesz-KDNP-t, míg 438, vagyis 41,8 százalék a Tisza Pártot válaszolta.
A korábban publikált eredmények egyértelmű Tisza-előnyt mutattak, de abból is kiderült, hogy valójában sokkal kiélezettebb a verseny. Az ilyen közvélemény-kutatások célja, hogy befolyásolják a választókat, az egyik párt szimpatizánsait magabiztossá, a másikét pedig reményvesztetté tegyék. Egy esetleges Tisza vereség esetén pedig ezekre a kutatásokra hivatkozva vádaskodhatnak, hogy csalás történt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.