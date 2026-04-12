Közel 40 százalék - ennyien mentek el eddig szavazni!

Úgy tűnik, a 2026. április 12-ei országgyűlési választás minden korábbinál több embert mozgósít. Nem is véletlen: Orbán Viktor is erre szólítja fel a nemzeti kormány támogatóit. Az aktivitás minden korábbi számon túlnő.
A választásra jogosultak 37,98 százaléka, 2 858 892 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson délelőtt 11 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. A részvételi arány 11 órakor Békés vármegyében volt a legmagasabb, 40,69 százalék, ami 104 441 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében volt, 33,1 százalék, ebben a vármegyében 137 750-en voksoltak. A fővárosban a szavazók 36,98 százaléka, 470 230 választópolgár adta le szavazatát 11 óráig.
Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 23,66 százalék, a 2002-es választáson 26,37 százalék szavazott 11 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 27,23 százaléka, a 2010-es választáson 24,78 százalék, a 2014-es választáson 23,23 százalék, nyolc évvel ezelőtt 29,93, négy évvel ezelőtt pedig 25,77 százalék voksolt 11 óráig.
Orbán Viktor a közösségi oldalán buzdít mindenkit a szavazáson való részvételre. "Senki se maradjon otthon! Magyarország sorsáról döntünk. Szavazzatok a biztonságra, szavazzatok a Fideszre!" - üzente a miniszterelnök.
