Gulyás Gergely a választásokról: "Ebből nem érdemes kimaradni"

"Olyan magas a részvétel, hogy ebből nem érdemes kimaradni! Mindenki menjen el szavazni és szavazzon a biztos választásra, a Fideszre!" - üzente Gulyás Gergely, aki egy videót is közzé tett Facebook-oldalán, melyben kiemelte:
Senki ne felejtse el, hogy a tét az ország békéje és fejlődése. Aki erre a békés fejlődésre akar igent mondani, annak a biztos választás a Fidesz-KDNP.
Orbán Viktor a közösségi oldalán buzdít mindenkit a szavazáson való részvételre. "Senki se maradjon otthon! Magyarország sorsáról döntünk. Szavazzatok a biztonságra, szavazzatok a Fideszre!" - üzente a miniszterelnök.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.