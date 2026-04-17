Donald Trump fontos bejelentést tett a Hormuzi-szorosról: mindenki erre várt

Irán megnyitja a Hormuzi-szorost – közölte Donald Trump amerikai elnök pénteken. Az elnök a Truht Social közösségi oldalon megjelent rövid bejegyzésében az iráni bejelentésre hivatkozva azt írta, hogy a Hormuzi-szoros „teljes mértékben nyitva és készen áll az áthajózásra”.
A hírt az iráni külügyminiszter is megerősítette a közösségi oldalán.
Összhangban a libanoni tűzszünettel, a Hormuzi-szoroson áthaladó valamennyi kereskedelmi hajó számára az áthaladás a tűzszünet hátralévő időtartamára teljes mértékben megnyitottnak minősül, az Iráni Iszlám Köztársaság Kikötői és Tengerészeti Szervezete által korábban bejelentett, koordinált útvonalon
– írta Abbász Aragcsi.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.