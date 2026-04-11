„Magyarországon érzem jól magam” - Botka Endre a Fideszre és a békére adja le a voksát

A Metropol írja, hogy a Fradi futballistája sosem igazolt külföldre, mert itthon, Magyarországon érezte jól magát. Botka Endre a közösségi oldalán szólalt meg, és elmondta: számára a hit, a család és a hazája határozza meg az életét. Hozzátette, tudja, hogy egy békés és nyugodt országban szeretné felnevelni a kisfiát. Ezért nem kérdés, hogy április 12-én a Fideszre és Orbán Viktor miniszterelnökre fog szavazni a 2026-os választásokon.

Ha Isten velünk, ki ellenünk? Hívő keresztényként, családapaként és sportolóként azt gondolom, hogy a biztos jövőt választom. Számomra ezek az értékek: a hit, a család és a hazám határozzák meg az életemet és szeretném, hogy egy nyugodt és békés országban tudjam felnevelni a kisfiamat. Nem véletlen, hogy soha nem igazoltam külföldi csapathoz, mert én itthon, Magyarországon érezem jól magam. Nem kérdés, hogy április 12-én a folytatásra szavazok. Ami azt jelenti, hogy a Fideszre húzom az X-et. A jó Isten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt. Hajrá, magyarok!

- mondta a Fradi védője, aki teljes mértékben kiáll a Fidesz-KDNP mellett, hiszen úgy véli, a rendszerváltás óta ők tették a legtöbbet a magyar sport felemelkedéséért.